Ученые обнаружили в Амазонии древние поселения в виде циферблата часов 26.03.2021, 21:19

Отыскать поселения удалось при помощи специальной аппаратуры.

В Амазонии ученые обнаружили странные круговые деревни, построенные в виде циферблата часов. Старинные поселения появились между 1 300 и 1 700 годами нашей эры, пишет сайт svoboda.ua.

Амазонские деревни были скрыты густой растительностью, а отыскать их специалисты смогли при помощи аппаратуры дистанционного зондирования, которую установили на вертолеты. Круговые поселения имели характерное расположение, которое указывает на наличие специфических социальных моделей. Свое жилища коренные американцы организовывали таким образом, чтобы поддерживать взаимодействие между сообществами. По словам ученых, находка подтверждает теорию о том, что тропические леса издавна заселяли коренные народы, на жизнь которых длительное время не было влияния извне.

Специалисты полагают, что круглые деревни пришли на смену жилищам на земляных насыпях. Тогда же возникла новая культура, которая отличалась развитием социальных навыков. Примечательно, что эти амазонские деревни построены на валунах и соединяются между собой парными дорогами с высокими берегами, исходящими из круга поселения, будто солнечные лучи.

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