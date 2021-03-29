У Лукашенко появился новый враг 4 29.03.2021, 9:51

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Отношения Минска и Киева стремительно ухудшаются.

Лукашенко и Зеленский проводили теплые встречи, октябрь 2019 года

Отношения Беларуси и Украины с лета 2020 года ухудшаются, в один голос говорят эксперты, опрошенные dw.com. Достаточно посмотреть хотя бы на события последней недели, указывают они. Гостелеканал "Беларусь 1" 24 марта показал фильм, в котором рассказывалось, что в рядах белорусской милиции действовал шпион - подполковник МВД Станислав Лупоносов, который, как утверждалось, передавал секретную информацию инициативе BYPOL, а потом сбежал в Украину.

Накануне украинская контрразведка задержала гражданина РБ, которого подозревают в шпионаже. По данным пресс-службы СБУ, задержанный действовал с целью организации провокаций и создания поводов для обвинений Украины в якобы имеющих место поставках оружия для дестабилизации ситуации в Беларуси.

Куда идут белорусско-украинские отношения, и окажется ли Киев в одном лагере с Вильнюсом и Варшавой, за полгода превратившихся едва ли не в главных противников Минска?

Лукашенко переводит Украину в разряд врагов

Лукашенко долгие годы оставлял украинскую дверь открытой, не делая шагов, которые власти в Киеве могли бы трактовать как враждебные. За 26-летний период его правления в Беларуси, в Украине в президентском кресле побывали уже четыре человека, которые с разным энтузиазмом в целом все же стремились сохранить нормальные связи с Минском. После президентских выборов в Беларуси в августе прошлого года тональность и характер заявлений заметно изменились. За ними последовали действия. Что же их стимулировало?

Сейчас и Украина, и Беларусь в сложной внутриполитической ситуации, когда велик соблазн и вероятность разделить всех соседей на друзей и врагов, констатирует немецкий эксперт по Восточной Европе, публицист Мартин Шен-Чанишвили (Martin Schoen-Chanishvili). Кроме того, добавляет он, есть общий стратегический фон для такого тренда: "Украина находится де-факто в ситуации войны в Донбассе, где ее противник, как уверены в Киеве, - Россия. Внутри страны президент Зеленский пошел на серьезные шаги в борьбе с российским влиянием и продолжил курс на вступление в НАТО. При этом Москва - главный союзник белорусских властей, которые от РФ сейчас сильно зависят".

"Похоже, Лукашенко переводит Украину в разряд врагов. Киев не признал его в качестве правителя, присоединился к западным санкциям, а президент Зеленский язвительно прошелся по адресу Лукашенко, что того явно зацепило", - перечисляет причины для недовольства белорусского лидера эксперт по внешней политике из Минска Андрей Федоров.

А в Киеве указывают на международный контекст. "Официальные отношения двух стран в подвешенном состоянии, контактов и прямого общения нет. Украина ориентируется на зарубежных партнеров и в большинстве случаев присоединяется к заявлением и санкциям ЕС (против Беларуси. - Ред.). Даже если бы Зеленский захотел возобновить диалог с Лукашенко, то Киев бы настойчиво попросили одуматься", - поясняет содиректор программ внешней политики и международной безопасности киевского Центра Разумкова Алексей Мельник.

Что будет с экономическим сотрудничеством Киева и Минска?

При этом экономическое сотрудничество соседей, скорее всего, продолжится, предполагает Андрей Федоров. Однако оно будет свертываться из-за расширения санкций против Минска: "Можно ожидать на макроуровне постепенной заморозки и экономических связей".

По этому поводу Мартин Шен-Чанишвили замечает, что в интересах Беларуси было бы продолжить сотрудничество в экономике, в рамках которого Минск - к неудовольствию многих в Москве - продает Киеву ГСМ, полученные из российской нефти, а также поставляет электроэнергию. "Неясно, продолжит ли в новых условиях России закрывать глаза на такие сделки", - уточняет немецкий эксперт.

А вот Сергей Солодкий допускает, что Александр Лукашенко в унисон российским нарративам будет пугать белорусов событиями у соседей: "Он уже долгое время формирует образ Украины как враждебной страны. Мол, посмотрите, что делается в Украине благодаря ее демократии: хаос, олигархи, бедность. Этим он и дальше будет жонглировать".

Аналитики в Киеве, кроме того, не исключают, что именно Беларусь и граница с ней могут стать для Украины "ахиллесовой пятой", которой захочет воспользоваться Россия для достижения своих геополитических целей. Поэтому они советуют украинским властям больше внимания уделить вопросам безопасности на границе с Беларусью и пересмотреть торговые отношения между странами. Тем временем президент Зеленский уже поддержал введение ограничений на импорт электроэнергии из Беларуси и России и поручил правительству законодательно оформить такие ограничения.

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