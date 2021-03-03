Ученые нашли в Южной Африке затерянный древний мир 3.03.2021, 10:54

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иллюстрационное фото

Сейчас он оказался под морскими водами.

Юг африканского континента всегда ставит перед специалистами определенные трудности. Дело в том, что большая часть древней суши сейчас затоплена, а пещеры, хранящие археологические останки, теперь выходят в море, пишет lenta.ua.

О древней долине под названием Палео-Агульяс, открытую специалистами, ранее науке было неизвестно. Однако сейчас почти нет никаких шансов подступиться к равнине. Частые приливы и мощные волны мешают исследованию.

Поэтому в изучении данной области специалисты использовали глубоководные погружения, климатические модели для создания ледниковых циклов и ряд некоторых других исследований для подтверждения своих выводов.

В итоге эксперты смогли воссоздать флору, характерную для равнины, а также выяснить, что это место являлось главной кормовой базой для древних людей, а побережье располагалось дальше примерно на 90 км.

В свое время ледниковые циклы, которые подвергли весь остальной мир опасности, сделали равнину Палео-Агульяс максимально безопасной, сохранив на ней сушу и обилие пищи, пригодной для людей.

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