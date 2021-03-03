Украинский суд дал разрешение на задержание пророссийского блогера Шария

Украинский суд дал разрешение на задержание пророссийского блогера Шария4
- 3.03.2021, 10:58
- 2,062
Он подозревается в государственной измене.
Печерский районный суд Киева разрешил задержать подозреваемого в государственной измене пророссийского блогера Анатолия Шария для доставки в суд с целью рассмотрения избрания ему меры пресечения в виде содержания под стражей.
По данным источника "Украинской правды", постановление было вынесено 25 февраля. Решение суда обжалованию не подлежит.
Шарий также есть в розыскных учетах МВД, как лицо, скрывающееся от следствия. Датой исчезновения указано 16 февраля 2021 года.
25 февраля подозреваемый в госизмене Анатолий Шарий не явился в СБУ для участия в допросе в качестве подозреваемого, он объявлен в государственный розыск.
Служба безопасности Украины направила в Киевскую городскую прокуратуру запросы о международной правовой помощи и необходимые материалы для организации и проведения следственных действий на территории других стран в уголовном производстве по делу Шария. Также СБУ расследует возможную подделку при перерегистрации "Партии Шария".