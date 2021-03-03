Украинский суд дал разрешение на задержание пророссийского блогера Шария 4 3.03.2021, 10:58

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Анатолий Шарий

Он подозревается в государственной измене.

Печерский районный суд Киева разрешил задержать подозреваемого в государственной измене пророссийского блогера Анатолия Шария для доставки в суд с целью рассмотрения избрания ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

По данным источника "Украинской правды", постановление было вынесено 25 февраля. Решение суда обжалованию не подлежит.

Шарий также есть в розыскных учетах МВД, как лицо, скрывающееся от следствия. Датой исчезновения указано 16 февраля 2021 года.

25 февраля подозреваемый в госизмене Анатолий Шарий не явился в СБУ для участия в допросе в качестве подозреваемого, он объявлен в государственный розыск.

Служба безопасности Украины направила в Киевскую городскую прокуратуру запросы о международной правовой помощи и необходимые материалы для организации и проведения следственных действий на территории других стран в уголовном производстве по делу Шария. Также СБУ расследует возможную подделку при перерегистрации "Партии Шария".

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