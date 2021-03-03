Кто-нибудь удивлен? 3.03.2021, 12:27

1,292

В российском кабмине не поддержали законопроект о снижении пенсионного возраста.

По мнению правительственной комиссии по законодательству, поэтапное повышение пенсионного возраста в долгосрочной перспективе «позволит создать устойчивую финансовую основу для систематической индексации пенсий темпами, опережающими инфляцию», пишет Telegram-канал «СерпомПО».

Кто-нибудь удивлен?

В 2020-м правительство уже показало, как оно это делает «систематически»: пенсии выросли 5,6%, Цены — на 4,9%, И Росстат отчитался о росте реального размера назначенных пенсий на 0,8%.

Вот только… цены на продовольствие увеличились за год на 6,7%, на медикаменты — на 9,8%. И пенсия сильно отстала от этих показателей.

Интересно, правительству кто-нибудь говорил, что финансовой основой для «систематической индексации пенсий выше инфляции» является не повышение пенсионного возраста, а рост ВВП?

Иначе ведь закончит правительство повышать пенсионный возраст в 2024 году и для «систематической индексации выше…» сразу потребует новый раунд его повышения. Логика просто убийственная. В прямом смысле слова.

А ведь какой замечательной антикризисной мерой могло бы быть снижение пенсионного возраста: это и поддержка доходов пожилых граждан, и снижение напряженности рынка труда, и частичное восстановление некоей «справедливости»... Но правительство — против.