Байден продлил санкции против России за агрессию против Украины

Байден продлил санкции против России за агрессию против Украины2
- 3.03.2021, 21:58
Они будут действовать минимум до 6 марта 2021 года.
Президент США Джозеф Байден продлил санкции против России в связи с агрессией против Украины. Они будут действовать минимум до 6 марта 2021 года.
Об этом сказано в документе из федерального реестра США, передает РБК.
Своим распоряжением Байден продлил действие различных санкций, которые изначально были утверждены 6 марта 2014 года и позднее несколько раз расширялись.