Фотофакт: Игроки сборной Бельгии на матч с белорусами вышли в майках с надписью «Футбол за перемены»4
- 31.03.2021, 9:13
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И победили со счетом 8:0.
Игроки сборной Бельгии на матч с белорусами вышли в майках с надписью «Футбол за перемены». Так бельгийцы протестовали против нарушений прав человека в Катаре.
«Мы активно ведем борьбу с расизмом и не намерены игнорировать проблемы Катара. Этим символическим жестом мы хотим призвать футбольные власти и другие футбольные федерации поддержать нашу акцию. Мы требуем принятия более жестких мер по улучшению условий труда и соблюдения прав человека в Катаре. Благодаря футболу возможны положительные изменения, так давайте воспользуемся этой силой сейчас!» — цитирует «Прессбол» пресс-службу федерации футбола Бельгии.
На майках игроков сборной Бельгии была надпись «Футбол за перемены».
Отметим, что матч квалификации чемпионата мира-2022 прошел с разгромным для белорусской команды счетом — 8:0.