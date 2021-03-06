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«Народный план Победы состоит из трех ударов»: эмоциональное обращение белорусского рабочего

  • 6.03.2021, 13:38
«Народный план Победы состоит из трех ударов»: эмоциональное обращение белорусского рабочего
Денис Гутковский

Для свержения режима достаточно нескольких недель активных действий.

Белорусский рабочий Денис Гутковский записал эмоциональное обращение к белорусам.

Денис Гутковский напомнил о событиях августа 2020 года, когда узурпатор уже готовился бежать из страны, и призвал осуществлять «Народный план Победы», состоящий из трех ударов по режиму:

- Демонстрация (показываем себе и всему миру, что нас много).

- Удушье режима (забастовки и не выход на работу по любой причине).

- Удар с тыла (забираем вклады, бойкот кошельков Лукашенко, отказ от услуг госструктур).

«Для свержения режима достаточно двух недель активных действий!», — уверен Денис Гутковский.

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