«Народный план Победы состоит из трех ударов»: эмоциональное обращение белорусского рабочего
- 6.03.2021, 13:38
Для свержения режима достаточно нескольких недель активных действий.
Белорусский рабочий Денис Гутковский записал эмоциональное обращение к белорусам.
Денис Гутковский напомнил о событиях августа 2020 года, когда узурпатор уже готовился бежать из страны, и призвал осуществлять «Народный план Победы», состоящий из трех ударов по режиму:
- Демонстрация (показываем себе и всему миру, что нас много).
- Удушье режима (забастовки и не выход на работу по любой причине).
- Удар с тыла (забираем вклады, бойкот кошельков Лукашенко, отказ от услуг госструктур).
«Для свержения режима достаточно двух недель активных действий!», — уверен Денис Гутковский.