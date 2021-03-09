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Эстония вводит локдаун из-за «британского» штамма COVID-19

  • 9.03.2021, 10:24
Эстония вводит локдаун из-за «британского» штамма COVID-19
фото: из открытых источников

Ограничения продлятся по меньшей мере месяц.

С четверга в Эстонии в связи с широким распространением британского штамма коронавируса вводится локдаун, ограничения продлятся по меньшей мере месяц.

Об этом сообщила премьер-министр страны Кая Каллас, передает interfax.com.ua.

"Британский штамм вируса найден в 98% проанализированных тестов. (...) Мы решили закрыть страну", - сказала Каллас в понедельник вечером в эфире эстонского телевидения.

Она отметила, что ситуация с коронавирусом в Эстонии критическая.

"Учебные заведения, включая начальные классы, переходят на дистанционное обучение", - следует из сообщения премьера.

Кроме того, по ее словам, розничная торговля, за исключением магазинов с товарами первой необходимости и продуктовых магазинов, закрывается. Приостанавливают работу все заведения общепита, не разрешаются занятия спортом во внутренних помещениях, вводятся ограничения на передвижение по улицам.

Новые ограничения вступят в силу с 11 марта и будут действовать по меньшей мере один месяц, констатировала премьер.

"Все это для того, чтобы уменьшить количество контактов и прервать цепочки заражений", - пояснила Каллас.

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