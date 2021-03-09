закрыть
9 марта 2021, вторник, 14:32
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Ситуация на границе ухудшается

  • 9.03.2021, 13:46
Ситуация на границе ухудшается
иллюстрационное фото

Более двух тысяч большегрузных автомобилей скопилось в пунктах пропуска на границе Беларуси со странами ЕC.

Настоящий транспортный коллапс происходит на литовском направлении — более 1370 фур, пишет сайт naviny.by:

«Каменный Лог» — более 500;

«Бенякони» — более 350;

«Котловка» — более 330;

«Привалка» — более 190.

Своего выезда в Польшу ожидает более 350 грузовиков:

«Брузги» — более 210;

«Козловичи» — более 80;

«Берестовица» — более 60.

Практически столько же стоит в «колейке» на латвийском направлении:

«Урбаны» — более 170;

«Григоровщина» — более 140.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Каждого диктатора должен ждать суд
Каждого диктатора должен ждать суд Леонид Невзлин
Весна. Свобода. Единство
Весна. Свобода. Единство Ирина Халип
Мы должны требовать прекращения всех деловых отношений с «кошельками» Лукашенко
Мы должны требовать прекращения всех деловых отношений с «кошельками» Лукашенко Андрей Санников
У Беларусi нарадзiлiся тысячы герояў
У Беларусi нарадзiлiся тысячы герояў Сяргей Законнікаў