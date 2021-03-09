Водители снова жалуются на очереди из фур на границе с Россией 9.03.2021, 16:08

Пробка растянулась на 2 километра, а иногда бывает более 20.

Читатели сообщают, что на границе с Россией с утра наблюдалась очередь фур, которая растянулась на 2 км. Дальнобойщики стояли на выезд из Беларуси. И это уже не первое сообщение об очередях на границе за последнее время. В некоторые дни очередь превышала 20 км. Водители говорят, что проблемы с российской стороны — или не пускают, или долго оформляют, пишет сайт tut.by

В транспортных компаниях подтверждают, что очереди периодически возникают, хотя большую часть времени фуры проходят границу в обычном режиме.

— Очереди в вечер воскресенья-утро понедельника можно объяснить просто. В выходные оформление таможенных документов платное. Поэтому водители, приехав к границе в субботу, отдыхают. Отстаиваются, и в воскресенье вечером становятся в «колейку» и занимают очередь. Что касается сегодняшнего вторника, то очереди можно объяснить длинными выходными, за которые на границе скопилось много автомобилей, — рассказали нам в белорусской компании, занимающейся грузоперевозками.

Кроме того, сейчас из-за более жестких требований в условиях пандемии у водителей большегрузов проверяют большое количество документов, проводят даже визуальный осмотр, чтобы не было никого лишнего в кабине.

По словам водителей, бывает, что начинают тщательно проверяют машины, которые везут определенный груз. Например, цветочную продукцию. Тогда больше половины смены занимается только такими грузовиками. А на остальных приходится, к примеру, пять человек. Это при том, что каждую минуту к границе приезжает семь грузовиков.

— Обычно очередь набегает за выходные. Из-за границы приходят машины в пятницу-субботу, отдыхают на стоянках, и потом уже собираются и ручейками стекаются к границе с Россией, чтобы в воскресенье после обеда стать в «колейку». Обычно к середине понедельника поток уже немного спадает. Но сейчас на удивление много машин практически всегда. И в пятницу я попадал на очереди, и в среду-четверг большой поток машин. Непонятно, в чем причина, — рассказал дальнобойщик Владимир.

По словам водителя, сейчас перед границей две очереди — для рефрижераторов и «тентовиков». Последних пропускают быстро. А вот «рэфы» проверяют тщательно на наличие санкционной продукции.

— Бывает, что груши, например, прячут среди груза моркови. При мне так несколько машин арестовали. Плюс рефрижераторы проходят обязательный фитосанитарный контроль, их сразу на границе отгоняют «за сетку». Там проверяют груз, чтобы не было ничего санкционного. Даже если нет очереди, три-пять часов стабильно проводишь на границе. А вот коллега-дальнобойщик рассказывал, как попал в очередь километров на 25. Чуть заехал за Дубровно и стал в хвост очереди. Правда, машины довольно быстро продвигаются. Он подъехал в обед, и примерно в 5 утра следующего дня уже был на границе, то есть где-то 15 часов ушло.

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