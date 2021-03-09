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Ученые рассказали, что лето в будущем будет длиться шесть месяцев

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  • 9.03.2021, 16:50
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Ученые рассказали, что лето в будущем будет длиться шесть месяцев

Это окажет сильное воздействие на сельское хозяйство, здоровье человека и окружающую среду.

Исследователи из Китайской академии наук предположили, что к 2100 году лето на Земле может длиться до шести месяцев. Об этом говорится в заметке, опубликованной на Phys.org.

В исследовании отмечается, что без усилий стран по смягчению последствий при изменении климата лето в Северном полушарии может длиться до шести месяцев к концу столетия. Это в свою очередь «окажет сильное воздействие на сельское хозяйство, здоровье человека и окружающую среду».

В среднем длительность лета увеличилась с 78 до 95 дней с 1952 по 2011 годы, а зима сократилась с 76 до 73 дней. Весна и осень также сократились с 124 до 115 дней и с 87 до 82 дней соответственно. Соответственно, весна и лето начинались раньше, а осень и зима — позже. Если эти тенденции сохранятся, то к 2100 году зима будет длиться менее двух месяцев, переходные весенние и осенние сезоны также сократятся.

«Многочисленные исследования показали, что подобная смена сезонов окажет значительное влияние на окружающую среду и здоровье людей. Например, птицы поменяют характер миграции, а растения будут цвести в разное время. Эти изменения создадут несоответствия между животными и их источниками пищи», — говорят авторы работы.

Сезонные изменения также могут нанести ущерб сельскому хозяйству. Кроме того, с более длительным вегетационным периодом люди будут вдыхать больше пыльцы, вызывающей аллергию, а комары-переносчики заболеваний расширят свой ареал обитания на север.

Возможны и еще более тяжкие последствия, если не предпринять меры. «Жаркое продолжительное лето, вероятно, вызовет больше волн тепла и лесных пожаров. Кроме того, более теплые и короткие зимы выльются в нестабильность, которая приведет к приливам холода и зимним штормам, как недавние метели в Техасе и Израиле», — заключили исследователи.

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