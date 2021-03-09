закрыть
9 марта 2021, вторник, 17:22
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

СБУ допросила кума Путина Медведчука по делу о госизмене

  • 9.03.2021, 17:09
СБУ допросила кума Путина Медведчука по делу о госизмене
Виктор Медведчук

Против пророссийского политика введены санкции.

В Украине лидера пророссийской партии ОПЗЖ Виктора Медведчука допросила СБУ в рамках расследования дела о госизмене, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, допрос состоялся во вторник.

В конце февраля издание censor.net опубликовало запись переговоров якобы Виктора Медведчука с тогдашним помощником президента РФ Владиславом Сурковым. На записи, датированной 2014 годом, они обсуждают схему поставок электроэнергии, в которой задействованы российская Интер РАО и ее структуры на оккупированном полуострове, и обмен пленными на Донбассе.

Санкции против Медведчука и Козака

Совет нацбезопасности и обороны Украины 19 февраля ввел санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в том числе российских бизнесменов, связанных с поставками угля и других энергоресурсов.

Под санкции попали лидер ОПЗЖ Виктор Медведчук, его жена Оксана Марченко и Наталья Лавренюк, которую называют гражданской женой нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака. Санкции введены по статье о финансировании терроризма.

В СНБО также заявляли, что санкции ввели против пяти самолетов, которыми Медведчук и Козак пользовались для прямых перелетов в Россию.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Каждого диктатора должен ждать суд
Каждого диктатора должен ждать суд Леонид Невзлин
Весна. Свобода. Единство
Весна. Свобода. Единство Ирина Халип
Мы должны требовать прекращения всех деловых отношений с «кошельками» Лукашенко
Мы должны требовать прекращения всех деловых отношений с «кошельками» Лукашенко Андрей Санников
У Беларусi нарадзiлiся тысячы герояў
У Беларусi нарадзiлiся тысячы герояў Сяргей Законнікаў