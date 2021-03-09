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Оккупанты в Крыму превратили Инкерманское озеро в «голое каменное дно»

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  • 9.03.2021, 18:13
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Оккупанты в Крыму превратили Инкерманское озеро в «голое каменное дно»
фото: RoksolanaToday / Twitter

Фотофакт.

В оккупированном Россией Крыму практически полностью высох Инкерманский карьер, который пользовался большой популярностью у туристов и местных жителей, сообщает Ассоциация реинтеграции Крыма, пишет «Новое время».

Оккупанты менее чем за месяц выкачали всю воду. В среднем из озера качали около 5000 куб. воды в сутки.

Теперь вместо водоема здесь «голое каменное и илистое дно».

В Ассоциации напомнили, что воду выкачали для российских военных баз в Севастополе.

Это озеро считалось одним из самых древних водоемов, образовавшихся несколько тысяч лет назад на месте древнего карьера, на окраине города Инкерман. В непосредственной близости к Инкерманскому пещерному монастырю.

Существовало также мнение, что водоем появился из святого источника. Одной из особенностью считалась глубина озера, в самой глубокой точке, от поверхности воды до ила, было почти 60 метров.

До:

Инкерманский карьер
Фото: wikipedia

Теперь:

фото: RoksolanaToday / Twitter
фото: RoksolanaToday / Twitter
фото: RoksolanaToday / Twitter
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