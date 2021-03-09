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В Японии запустили на полную мощность самый быстрый суперкомпьютер в мире

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  • 9.03.2021, 22:41
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В Японии запустили на полную мощность самый быстрый суперкомпьютер в мире
Фото: RIKEN

Аппарат будет, в том числе, помогать исследовать COVID-19.

Японский суперкомпьютер Fugaku, который является самым быстрым в мире по скорости вычислений, во вторник запустили на полную мощность. Его будут использовать, в том числе, и для исследований, связанных с новым коронавирусом, сообщает «Лига».

Суперкомпьютер может производить 442 квадриллиона вычислений в секунду, он в 2,8 раза быстрее следующего по мощности компьютера в мире. Fugaku будут использовать для исследований в таких сферах, как изменения климата, борьба с COVID-19 и еще 100 направлениях.

"Я надеюсь, что люди будут дорожить Fugaku, так как он может делать то, чего не мог его предшественник, в том числе искусственный интеллект и аналитику больших данных", – сказал Хироши Мацумото, президент исследовательского института Riken, занимающийся разработкой.

Суперкомпьютер разработала компания Fujitsu, его частично запустили в апреле 2020 года. Одна из первых его задач – визуализация движения капель, выпускаемых человеком при разговоре или кашле, для более точного понимания скорости распространения коронавируса. Его признали абсолютным лидером среди суперкомпьютеров.

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