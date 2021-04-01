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Квалификация ЧМ-2022: сборная Северной Македонии сенсационно победила команду Германии

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  • 1.04.2021, 10:15
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Квалификация ЧМ-2022: сборная Северной Македонии сенсационно победила команду Германии
Фото: Getty Images

Игра проходила в Дуйсбурге.

Сборная Северной Македонии победила команду Германии в матче группового этапа квалификации чемпионата мира-2022 — 2:1.

Немцы потеряли первые очки в отборочном турнире. В лидеры группы "J" выбилась Армения, сообщает pressball.by.

ГЕРМАНИЯ — СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ — 1:2

ДУЙСБУРГ. Стадион "Шауйнсланд-Райзен-Арена".

Судья — Карасев (Москва).

ГЕРМАНИЯ: тер Стеген — Гинтер (Мусиала, 88), Рюдигер, Гозенс (Юнес, 57), Киммих, Гюндоган (к), Эмре Джан, Гнабри, Горецка, Хаверц (Вернер, 56), Сане.

СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ: Димитриевски — Ристовски, Велковски, Муслиу, Адеми, Алиоски (Ристевски, 90), Барди, Николов (Бейтулаи, 59), Эльмас, Пандев (к) (Стояновски, 90), Трайковски (Спировски, 72).

ГОЛЫ: 0:1 — Пандев (47+). 1:1 — Гюндоган (63, с пенальти). 1:2 — Элмаз (85).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Велковски (6), Гозенс (28), Рюдигер (37), Сане (46), Эльмас (67), Пандев (77), Мусиала (89), Эмре Джан (93+).

Группа "J": Армения — 9 очков (3 игры), Северная Македония — 6 (3), Германия — 6 (3), Румыния — 3 (3), Исландия — 3 (3), Лихтенштейн — 0 (3).

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