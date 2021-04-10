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Франция, Германия и США требуют от России прекратить наращивать силы у границ Украины

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  • 10.04.2021, 10:36
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Франция, Германия и США требуют от России прекратить наращивать силы у границ Украины

Запад поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

Франция запросила у России разъяснений в связи с концентрацией войск у границы с Украиной. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан после переговоров со своими коллегами из США, ФРГ и Украины, сообщает ТАСС.

«В контексте этих обменов я подчеркнул глубокую озабоченность Франции в связи с произошедшими недавно значительными перемещениями российских войск вблизи восточной границы Украины, а также в Крыму. Франция считает важным и безотлагательным, чтобы Россия могла в прозрачном ключе, например, через механизмы, предусмотренные в ОБСЕ, разъяснить характер и цель этих передвижений», – заявил Жан-Ив Ле Дриан.

«Мы призываем Россию прекратить провокации и незамедлительно предпринять необходимые инициативы для начала деэскалации», - добавил Ле Дриан.

В то же время глава французской дипломатии выразил «полную поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах». По мнению французского дипломата, Киев занимает «позицию сдержанности и ответственности».

«В последнее время мы наблюдаем все больше тревожащих событий, - сказал также посол Франции в США Филипп Этьен. - Мы относимся к этому серьезно и хотим избежать любой эскалации, которая может быть очень опасной».

Посол Германии в США Эмили Хабер также высказалась за необходимость деэскалации ситуации, хотя связала рост напряженности прежде всего с действиями России.

«В последние дни Франция, Германия и США обратились с призывами к России и ясно дали понять, к чему может привести нынешняя ситуация, если передвижения сил у границ продолжатся. Мы сосредоточены на том, чтобы осуществить деэскалацию ситуации и не допустить роста насилия», - сказала она.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки посулила России новые шаги за ее действия. «Я могу подтвердить: последствия будут — видимые и невидимые», — отметила чиновница, пообещав, что «в скором времени» США «сообщат об этом».

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