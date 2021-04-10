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Политолог: Узурпатор боится трогать анахроничную систему, чтобы не посыпалась

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  • 10.04.2021, 13:09
Политолог: Узурпатор боится трогать анахроничную систему, чтобы не посыпалась

Но она и так трещит по швам

Об этом пишет политический обозреватель Александр Класковский.

– Лукашенко явно тянет к привычной простой схеме. Но проблема в том, что «харизма» поблекла, былой любви электората не вернуть, а недовольных слишком много, чтобы считать их «кучкой отморозков». Сконструированная Лукашенко система стала явно анахроничной. Однако он боится ее трогать, чтобы не посыпалась.

Для него плюрализм — плохое, едва ли не бранное слово. Лукашенко боится, что плюрализм «развалит страну». Но пока что Беларусь трещит от внутреннего кризиса, порожденного как раз-таки отсутствием политического плюрализма, нежеланием правящей верхушки считаться с волей значительной части общества.

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