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Ученые открыли на Марсе новый тип древнего кратерного озера

  • 10.04.2021, 19:05
Ученые открыли на Марсе новый тип древнего кратерного озера

Водная система, которая была здесь в далеком прошлом, подпитывалась стоками ледника.

Американские исследователи обнаружили на Марсе кратерное озеро неизвестного науке типа, способное ответить на некоторые вопросы о климате древней Красной планеты. Специалисты из Университета Брауна, группу которых возглавил кандидат наук Бен Боутрайт, опубликовали научную работу о марсианском кратере нового типа. Кратко о публикации пишет издание ScienceDaily (перевод — lenta.ua).

На дне обнаруженного на Марсе кратерного озера сохранились следы ручьев и прудов, которые существовали в древности, однако ученые не нашли следов входных каналов, по которым вода проникала в кратер снаружи. Свидетельств, намекающих на активность грунтовых вод, тоже нет. Соответственно, кратерное озеро нового типа выглядит пока что весьма загадочно.

"Мы предположили, что водная система, которая была здесь в далеком прошлом, подпитывалась стоками ледника. Вода стекала на дно кратера, где сформировался специфический геологический след", — говорят авторы публикации.

Кратерное озеро нового типа заметно отличается от других подобных формирований, существующих на Марсе (Джезеро, кратер Гейла). Боутрайт отметил, что изучение кратера позволит получить ответы на некоторые вопросы о климате раннего Марса.

"Мы не сомневаемся в том, что древний Марс был более влажным и теплым местом, чем сегодня, но был ли марсианский климат подобен земному? На этот вопрос еще только предстоит ответить", — заявил ученый.

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