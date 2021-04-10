Крымские богатства кумовьев Путина 10.04.2021, 19:15

На чем хозяин Кремля дает заработать Медведчуку и Марченко?

Вступится ли Путин за кума Медведчука? В конце марта 2021 года Служба безопасности Украины провела обыски в офисах общественного движения «Украинский выбор», чьим лидером является кум Путина Виктор Медведчук. По версии следователей, представители организации способствовали аннексии Крыма. Ранее, в феврале, СНБО наложила санкции на Медведчука и его жену Оксану Марченко. Эти санкции не достанут супругов в аннексированном Крыму. Какой у них там бизнес, и как это связано с Путиным, говорится в материале Крым.Реалии.

«Считать, что я здесь являюсь агентом Кремля ‒ ну что ж, пусть считают», ‒ сказал Виктор Медведчук в интервью Радіо Свобода.

В апреле 2013 года он заявил, что с президентом России Владимиром Путиным и тогдашним премьером этой страны Дмитрием Медведевым его связывает не политика, а кумовство.

В.М.: Они не общаются с Медведчуком как с политическим или общественным деятелем. Они общаются как Путин с Медведчуком или Медведев с Медведчуком. У нас есть давние отношения, и мы эти отношения поддерживаем. Поэтому это разные вещи.

- То есть ваша дочь Даша является крестницей кого ‒ президента или премьер-министра?

- Президента России Владимира Путина и жены главы правительства России Дмитрия Медведева.

- Меньше мифов будет точно.

Год спустя, 27 февраля 2014 года, начинается открытая фаза оккупации Крыма. Российские спецназовцы захватывают здания парламента и правительства. В тот же день компании, связанные с Оксаной Марченко, получили почти 30% акций Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода в России. Как выяснили журналисты «Схем», собственность оформили на кипрский оффшор. За третью часть компании уплатили 27 тысяч долларов. При этом строительство завода стоило полмиллиарда долларов.

«Это выглядит как договоренность о передаче актива кому-то за очень незначительную сумму», ‒ сказал «Схемам» британский эксперт по финансовым операциям и противодействию отмыванию денег Грэм Бэрроу.

Сразу после не признанного миром крымского референдума США ввели санкции против Медведчука. Он оказался в одной компании с Виктором Януковичем, Сергеем Аксеновым и Владимиром Константиновым.

«Мы накладываем санкции на конкретных лиц, ответственных за подрыв суверенитета, территориальной целостности и правительства Украины. Для того, чтобы четко объяснить, что есть последствия для их действий», ‒ заявил в марте 2014 года сорок четвертый президент США Барак Обама.

По словам Медведчука, именно из-за американских санкций семейный бизнес записан не на него, а на жену.

«Оксана Марченко, моя жена, не занимается бизнесом, она владеет им. А управляю бизнесом я. Почему я не могу владеть бизнесом?! Потому что мои «любимые» американцы в марте 2014 года ввели в отношении меня санкции. Бизнес принадлежит моей жене, я этим бизнесом руковожу ‒ делаем мы вместе это успешно», ‒ сообщил украинский политик в 2018 году.

Свой газовый бизнес в Крыму семья оформила на подставное лицо, предполагают «Схемы». Журналисты нашли связь между супругами и захваченным газовым месторождением «Глубокое» в Черном море, в исключительной экономической зоне Украины.

«В 2016 году Медведев (в то время премьер России ‒ КР) личным распоряжением выдал разрешение на разработку месторождения совсем неизвестной компании под названием «Новые проекты». Ее единственным владельцем был некий Антон Дорноступ ‒ молодой человек, не занимавшийся до того ни газовым, ни нефтяным бизнесом, а продававший мясо. Антон Дорноступ является бизнес-партнером Оксаны Марченко и Виктора Медведчука в двух компаниях. Через полгода после выхода этого расследования США наложили свои санкции на компанию «Новые проекты». Они увидели, что лицензия выдана на украинское захваченное месторождение», ‒ поясняет журналист программы «Схемы» Максим Савчук.

В 2020 году впервые за долгое время появляется декларация Медведчука. Он подал ее, став народным депутатом. На жену там записан Новошахтинский завод нефтепродуктов, треть которого купили более чем в пять тысяч раз дешевле. «Схемы» доказали, что топливо с российского завода бензовозами поставляли в оккупированный Крым.

И уже через семь лет аннексии, после победы демократа Байдена на выборах президента США, Украина тоже вводит санкции против Медведчука и даже его жены Марченко. СБУ выяснила, что топливо с их российского завода поставляют на оккупированный Донбасс. Это квалифицировали как финансирование терроризма.

«Санкции вводятся на все имущество, которое есть в подчинении господина Медведчука. Они не имеют права его продавать и закладывать, они не имеют право им пользоваться. Относительно госпожи Марченко, и господина Медведчука введены санкции», ‒ прокомментировал секретарь СНБО Алексей Данилов.

«Все местные жители слышали о том, что здесь, собственно, дача Медведчука. Мы не можем о них ничего знать, потому что мы живем на разных уровнях. Мы видим, что прилетает-улетает вертолет», ‒ рассказывает житель Симеиза Александр Николаев.

Медведчук не скрывает, что ежегодно наведывается в Крым.

«Я и в этом году отдыхал, и в прошлом году и буду отдыхать в дальнейшем», ‒ говорил он в эфире российского телеканала.

Как установили журналисты проекта «Слідство.Інфо», летом 2020 года Медведчука сопровождали в Крыму трое украинских полицейских.

«Мы получили от наших собственных источников в СБУ и Государственной пограничной службе информацию, что Медведчука сопровождали действующие сотрудники Нацполиции. Мне, как журналисту, была не совсем понятна цель пребывания действующих сотрудников украинской полиции в оккупированном Крыму, если, как мы знаем, Россия не сильно признает украинское законодательство», ‒ отметил в комментарии Радіо Свобода журналист Дмитрий Реплянчук.

Медведчук и Марченко ‒ самая известная семья среди тех, кто одновременно ведет бизнес в Украине, России и аннексированном Крыму.

«Медведчук ‒ это исключительная фигура в украинской политике, Путин доверяет только ему», ‒ считает журналист «Схем» Савчук.

Через 7 лет с начала войны, оккупации части территории Украины и аннексии Крыма Медведчук, как и раньше, гордится связями с российским президентом.

«Я ценю его достоинство как государственного деятеля, как руководителя России. И этот человек когда-то согласился стать крестным отцом нашей дочери Дарьи. Я считаю, что нашей семье была предоставлена высокая честь. Если вы хотите спросить: «Вот если бы вы знали, что будет в Украине, вы бы согласились на это или нет?» ‒ Ну, во-первых, я не знал, что будет в Украине, а во-вторых, я бы согласился», ‒ рассказывал депутат Верховной Рады Украины.

В конце марта 2021 года СБУ провела обыски в офисах движения «Украинский выбор ‒ право народа», чьим лидером выступает Медведчук. По версии следствия, организация способствовала оккупации и аннексии Крыма. Ее члены участвовали в организации так называемого референдума и выборов в подконтрольные России органы власти. В «Украинском выборе» эти обвинения отвергают.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».