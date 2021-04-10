Белорусские реалии и «оптимизация» медицинской сферы 10.04.2021, 20:37

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Вот что бывает, когда в стране не хватает медицинских работников.

Из-за коронавируса и репрессий в стране значительно уменьшилось количество медицинских работников, пишет телеграм-канал «Беларусь головного мозга».

Несмотря на давление и мизерные зарплаты, врачи продолжают работать. Стресс накапливается, внимание рассеивается. В результате этого происходят жуткие случаи. В Ельске (Гомельская область) стационар работает только 3 дня в неделю: из-за коронавирусных больных люди не могут пролечить свои болячки, а работники отдохнуть от стресса.

Так один парень с острыми болями в области живота пришёл на приём к врачу, но его сразу же отправили домой. После скандала его родственников получилось выбить направление в Мозырь. Уже в мозырской больнице молодой парень просидел весь день, но и там до него никому не было никакого дела. К вечеру стало легче, поэтому его хотели отправить домой. Но благодаря его родственникам всё же оставили там. Только в 10 утра у него определили острый аппендицит.

Напомним, что ещё 10 лет назад аппендицит определяли сразу почти в любом медучреждении.

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