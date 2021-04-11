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США и Великобритания призвали Россию отвести войска от границы с Украиной

  • 11.04.2021, 17:16
США и Великобритания призвали Россию отвести войска от границы с Украиной
Фото: Reuters

Блинкен и Рааб выразили свою поддержку Киеву.

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявили, что Россия должна немедленно прекратить наращивание военного присутствия у границы с Украиной. Об этом сообщается на сайте Госдепартамента США, пишет «Новая газета».

В ходе телефонного разговора Блинкен и Рааб выразили свою поддержку Украине и подчеркнули, что Москве необходимо прекратить «распространять подстрекательскую риторику».

О наращивании военного присутствия у границы с Украиной также высказалась министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

«Если России нечего скрывать, то она легко могла бы объяснить, какие войска, куда и с какой целью перемещаются», — написала она в твиттере.

Тем временем лидер крупнейшей фракции Европарламента и депутат ЕП от Германии Манфред Вебер предложил ужесточить санкции против России, пишет газета Die Welt. Он заявил, что «Северный поток-2» «утратит свою актуальность» в случае эскалации ситуации в Донбассе.

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