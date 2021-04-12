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В Купаловском в третий раз пытаются найти актеров

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  • 12.04.2021, 11:38
  • 3,954
В Купаловском в третий раз пытаются найти актеров

Что происходит в театре?

Купаловский театр объявил о новом конкурсном наборе актеров, который состоится 25 мая. Информация об этом появилась на официальном сайте коллектива, пишет tut.by.

Это уже третья попытка набрать актеров для труппы.

Первая имело место еще в ноябре 2020 года. Своих студентов на него направила Зинаида Пасютина, профессор кафедры театрального творчества Университета культуры (БГУКИ). Также на пробах присутствовали студенты других курсов, а также из Бобруйска, Гомеля, Молодечно.

Это прослушивание прошли пять студентов Пасютиной: Илья Крук, Станислав Артемьев, Светлана Гулевич, Маргарита Горбачева и Надежда Азаренко. Также по результатам отбора для работы в Купаловском рекомендовали Анастасию Воронкову, студентку второго курса БГУКИ, и Василия Сушицкого, который раньше работал в Молодежном театре, позже играл в сериалах. Все они вышли на сцену в спектакле «Паўлінка», показ которого состоялся в начале марта 2021-го.

Второй конкурсный отбор состоялся 24 марта. Как сообщалось на сайте театра, по его итогам «акцерская трупа тэатра папоўнілася новымі іменамі». Но их имена до сих пор не известны.

Теперь объявлено о проведении нового набора.

Что касается работы театра, то на его сайте уже появилась афиша на май. В ней по-прежнему два спектакля — упоминавшаяся «Паўлінка», а также «Вечар». Этот спектакль еще в 2006 году поставил режиссер Валерий Раевский. Постановку также востановили в марте этого года. Правда, в отличие от «Паўлінкі», это было сделать куда проще. В постановке всего три исполнителя. Две роли играют актеры, оставшиеся в труппе после августовских событий. На третью ввели Василия Сушицкого.

Также 31 марта из театра был уволен пресс-секретарь Николай Заяц. В приказе о его увольнении указана следующая причина: «в связи с приемом на работу работника, для которого данная работа будет являться основной» (Заяц работал в театре на полставки). Но информация о новом пресс-секретаре на сайте театра до сих пор отсутствует.

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