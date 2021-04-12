Ученые рассказали, как новые исследования открывают нам интеллектуальные достижения ацтеков 12.04.2021, 15:30

Новое исследование британского лингвиста и антрополога.

Ровно через 500 лет после того, как испанскими конкистадорами были разрушены основы ацтекской цивилизации, утраченные интеллектуальные богатства заново открываются британским антропологом, пишет «Вокруг Света».

В 1521 году испанские военные руководили разрушением трех величайших библиотек в мире — в столице ацтеков Теночтитлане и в связанных с ацтеками городах Тецкоко и Тлакопан. Из тысяч книг ацтекской поэзии, права, риторики, медицины, астрономии и истории сохранились только одна или две работы.

Уничтожение испанцами интеллектуальных и литературных достижений ацтеков было настолько всеобъемлющим, что большая часть современного академического мира пришла к выводу, что этих достижений никогда не существовало. Основой этой убежденности была уверенность в том, что ацтекские иероглифические знаки не составляли полноценной письменной системы, и что по этой причине сложной письменной литературной традиции у атцеков просто не могло быть.

Новое исследование британского лингвиста и антрополога Гордона Уиттакера, опубликованное в книге Расшифровка ацтекских иероглифов, впервые показывает, что иероглифическая система письма ацтеков была полноценной письменностью, притом, одной из самых сложных письменностей, из когда-либо созданных человечеством.

После 20 лет подробных исследований профессор Уиттакер обнаружил, что, подобно древним египетским иероглифам, ацтекская система письма может использоваться не только для передачи ограниченного количества слов и слогов, но и для всесторонней передачи звуков каждого слога в ацтекском языке (науатль), с гибкостью, позволяющей фонетически выражать в письменной форме десятки тысяч многосложных и сложносоставных слов, легко образуя по мере необходимости новые слова для описания новых предметов и явлений.

В ацтекском письме иногда использовались разные цвета, чтобы уточнить значение слова: эта страница из книги о налогообложении ацтекской империи, Matricula de Tributos, которая сейчас хранится в Национальном институте антропологии и истории в Мехико, в начале 16 века

Таким образом, исследование профессора Уиттакера демонстрирует, что система письма ацтеков, возможно, была самой передовой из когда-либо разработанных в Америке.

Типичное письмо ацтеков: эта страница является частью книги (известной как Codex Mendoza) об истории, налогообложении и обществе ацтеков, написанной на европейской бумаге примерно через двадцать лет после испанского завоевания ацтекской империи и теперь выставленной в Бодлеанском университете Оксфордского университета. Библиотека. На странице изображены составные иероглифы ацтеков с названиями городов, завоеванных императором Ахуицотлем (1486–1502).

С точки зрения организации, концепции и сложности письменность ацтеков сопоставима с одной из самых сложных письменностей Старого Света — японской.

Между тем, до выхода исследования Уиттакера ацтекская письменность в значительной степени маргинализовалась и подвергалась пренебрежительному отношению. За последние 32 года пять основных исторических обзоров мировых систем письма практически игнорировали ее существование (ей было уделено всего 3 страницы из более чем 2000). Даже когда она упоминалась, ее статус полноценной письменности обычно отклонялся.

Новые открытия, касающиеся ацтекской письменности, означают, что историкам придется полностью переоценить природу и масштабы литературных, культурных и интеллектуальных достижений ацтеков. Эти открытия ясно демонстрируют, что отчеты 16-го века, утверждающие, что у ацтеков были сложные книги поэзии, истории, законов и риторики, которые в основном игнорировались в течение последних пяти веков, на самом деле были правдой.

По словам профессора Уиттакера, литературные достижения ацтеков в Новом Свете были эквивалентами достижений Древнего Египта, Индии, Греции и Рима. Но их крупномасштабное разрушение привело к тому, что они были стерты из памяти мира.

В этом типичном ацтекском иероглифическом предложении (из документа, известного как Codex Telleriano-Remensis, который сейчас хранится в Национальной библиотеке Франции, говорится, что «[В] году [названном] ‘8 Acatl’ [буквально ‘8 Reed’], Великий Храм был открыт в [столице ацтеков] Теночтитлане». Верхний элемент обозначает год (1487 г.). Ниже находится знак« Великий Храм ». Ниже находится глагол« открыть », а внизу — знак для города Теночтитлан.

«Врожденное интеллектуальное нежелание Запада оценивать ацтекскую литературу наравне с литературными достижениями Старого Света наверняка сыграло роль в недооценке ее сложности, — сказал доктор Уиттакер, комментируя свое исследование. — К сожалению, многие ученые на протяжении веков склонны отвергать иероглифическую систему ацтеков, потому что европейцы считали ее написанием картинок. На самом деле это не так, но многие историки искусства и лингвисты ошибочно восприняли ее таким образом».

История уничтожения интеллектуальных достижений ацтеков — одна из самых печальных в истории человечества.

В 1519 году небольшая испанская армия, возглавляемая мелким дворянином по имени Эрнан Кортес, вторглась в Мексику и потребовала от нее покорности испанской короне. Кортес быстро заключил союзы с неацтекской коренной элитой, враждебной господству ацтеков — и к 1521 году испанцы и их местные союзники захватили и полностью разрушили главные города ацтекской империи, включая ее столицу Теночтитлан (что буквально означает «У плодов опунции на берегу»). Все великие библиотеки были полностью уничтожены.

Затем Мексика была включена в состав Испанской империи — и ее населению жестоко навязывалось христианство. Практически все оставшиеся ацтекские книги, особенно религиозные, были публично сожжены — и люди, которых поймали на том, что они прятали их, подвергались смертельной опасности быть арестованными за колдовство и сожженными на костре инквизицией.

Письмо ацтеков было не единственной системой письма в доколумбовой Америке, но новое исследование впервые показывает, что во многих отношениях она была наиболее гибкой, сложной и всеобъемлющей из числа письменностей, разработанных разными цивилизациями в регионе Мексики в разное время.

Некоторые косвенные данные свидетельствуют о том, что народ юго-востока Мексики, известный как ольмеки, развил рудиментарную систему письма примерно к 800 г. до н.э., но практически никаких примеров такой системы не сохранилось.

Самая старая из относительно доступных для изучения древних американских письменностей была изобретена другим мексиканским народом – сапотеками, жившими на юге центральной части Мексики, и использовалась примерно между 400 г. до н.э. и 800 г. н.э.

Второй древнейший известный алфавит в регионе был разработан цивилизацией майя в Гватемале и на юго-востоке Мексики — и использовался ими на протяжении почти двух тысячелетий (примерно с 300 г. до н.э. до конца 16 века).

Еще одна система письма, известная современным ученым как истмийская (или эпи-ольмекская), была разработана на юге Мексики примерно в 400 г. до н.э. и, по-видимому, использовалась около девяти веков.

Затем, примерно в 300 году нашей эры, великая центрально-мексиканская цивилизация, сосредоточенная вокруг огромного древнего города Теотиуакан (название буквально означает «где человек становится богом»), создала совершенно новую систему письма, которая использовалось до тех пор, пока эта цивилизация не рухнула примерно три с половиной века спустя.

Но потомок этого теотиуаканского письма продолжал использоваться в центральной Мексике, а затем был развит другим мексиканским народом – тольтеками, примерно между 1000 и 1200 годами нашей эры.

Наконец, система письма, возникшая в Теотиуакане, была далее развита и усовершенствована ацтеками, которые доминировали в большей части Мексики между началом 15 века и испанским завоеванием 1519-1521 годов.

Хотя только одна или две подлинные ацтекские книги пережили испанское уничтожение, около 30 из них были скопированы написаны писцами ацтекского происхождения в середине-конце 16 века. Именно они и были изучены профессором Уиттакером, чтобы заново открыть систему письма ацтеков.

Коренные мексиканские цивилизации даже изобрели свои собственные версии бумаги — из обработанной коры фигового дерева, а также из листьев агавы. Впрочем, как и в Старом Свете они использовали и обработанную кожу животных — пергамент.

Письменности теотиуакана, тольтеков и ацтеков использовались для письма на языке науатль, на котором до сих пор говорят более двух миллионов коренных мексиканцев. Более того, бумага из коры инжира, которая использовалась для написания древних мексиканских книг, производится и сегодня.

Известная как амате, она использовалась коренными мексиканцами для создания скрытых от испанцев изображений местных божеств. Но в последние годы ее также используют в качестве «холста» для создания картин для туристического рынка.

После нового исследования ацтекской письменности профессором Уиттакером полная история интеллектуальных и литературных достижений центральной Мексики, которые до сих пор не были признаны, всплывает на свет.

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