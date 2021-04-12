Герасименя выставила свою золотую медаль на благотворительном аукционе 1 12.04.2021, 15:53

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Александра Герасименя

Cегодня последний день, когда можно сделать ставки.

Одна из самых прославленных спортсменок в истории Беларуси Александра Герасименя выставила на благотворительный аукцион свою золотую медаль с чемпионата мира по плаванию. За медаль предлагают уже более 15 тысяч долларов, до конца аукциона – сутки. Сделать свою ставку за этот исторический лот можно на Ebay, пишет телеграм-канал Nexta.

Напомним, что Александра Герасименя – одно из лиц движения белорусских спортсменов за честные выборы и против насилия. Она возглавила Белорусский фонд спортивной солидарности, который защищает белорусских спортсменов от репрессий, наказывает лукашистов за неправомерные действия и финансирует подготовку топовых атлетов, преследуемых властями.

Герасименя выставила медаль на благотворительный аукцион в качестве ответа на уголовное дело, открытое против неё – и в поддержку общенациональной ЗОЖ-кампании (непременно присоединяйтесь!).

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