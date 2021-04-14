Экспорт российской нефти рухнул в первом квартале 1 14.04.2021, 16:09

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Страна теряет свои привычные рынки.

Резкое повышение цен на нефть и смягчение условий сделки ОПЕК+, в рамках которой Россия в одиночку смогла увеличить добычу нефти в начале года, оказались бессильны приблизить российскую экономику к доковидным уровням нефтедолларовых доходов, пишет finanz.ru.

В январе-марте 2021 года продажа углеводородов за рубеж принесла в страну 45 млрд долларов, отчитался ЦБ РФ в данных по платежному балансу за первый квартал.

Хотя средняя цена Urals почти на 24% превысила прошлогоднюю (59,8 доллара за баррель против 48,2 доллара), объем выручки, полученной нефтегазовыми компаниями оказался на 12% ниже, чем в первые три месяца 2020 года.

На продаже нефти Россия заработала 20,2 млрд долларов - на 21% меньше, чем год назад. Доходы от экспорта нефтепродуктов упали на 17%, до 13,6 млрд долларов.

Рекордный экспорт газа, который принес 10,4 млрд долларов за квартал (+44% год к году) не смог исправить общую картину. По сравнению с доковидным 2019 годом приток нефте- и газодолларов в экономику остался ниже почти на треть.

Отставание связано с заметным сокращением физического объема экспорта нефти, отмечает руководитель отдела макроэкономического анализа «Финама» Ольга Беленькая.

По данным ЦДУ ТЭК, поставки «черного золота» за рубеж остались на 22% ниже, чем в 2020 году, несмотря на то, что добыча растет - на 65 тысяч баррелей в сутки в феврале, на 114 тысяч - в марте (в рамках соглашения ОПЕК+).

В феврале у российских компаний начались проблемы с продаже партий в Европу, писали аналитики S&P Global Platts: заявленные танкерные поставки не могли найти спроса.

В марте трудности возникли на китайском направлении. «Спрос на российскую Urals, CPC Blend, а также сорта из Западной Африки просто испарился», - рассказывал Reuters работающий в Азии нефтетрейдер.

На рынке появились слухи, что государственные хранилища в КНР заполнены до отказа, а НПЗ начали перерабатывать нефть, купленную по бросовым ценам прошлой весной.

Нефтегазовые доходы экономики оказались на уровне третьего квартала 2017 года, но тогда нефть стоила на 8 долларов дороже; при этом объемы экспорта на 1 доллар за баррель упали практически до исторического минимума, указывает главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин.

Сказалось директивное ограничение экспорта, считает он: в феврале правительство поручило нефтяникам отправлять больше нефти на внутреннюю переработку после того, как биржвые цены на бензин устремились к 3-летним максимумам, а на Дальнем Востоке и в Сибири возник дефицит топлива.

Низкий приток валюты от экспорта нефти стал одной из причин слабости рубля в начале года наряду с санкционными рисками и глобальным укреплением доллара, отмечает Беленькая.

При том что общие экспортные доходы просели на 2% год к году, импорт взлетел на 12%. В результате сальдо торгового баланса сжалось на четверть, до 24,4 млрд долларов, а платежного - на 27%.

Чистый приток валюты в экономику (профицит счета текущих операций) составил 16,8 млрд долларов. Для первого квартала, традиционного самого благополучного с точки зрения валютных потоков, это минимальное значение с 2016 года, говорит Беленькая.

Восстановление российского нефтяного экспорта к обычным 5 млн баррелей в день будет проходить постепенно, по мере того, как ОПЕК+ снимает ограничения на добычу, указывает Долгин.

В результате сделки, заключенной в прошлом году после «кровопролитной» и не победоносной ценовой войны с Саудовской Аравией, Россия сократила производство нефти до минимума за 10 лет - 512,7 млн тонн.

Путь к прежним объемам добычи и экспорта будет тернистым, говорил ранее Дмитрий Перевалов, бывший вице-президент «Славнефти»: «Мы потеряли наши рынки, и теперь будет непросто их вернуть».

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