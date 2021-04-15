закрыть
15 апреля 2021, четверг, 11:18
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Белорусы почуяли неладное: ускорился чистый отток денег из срочных рублевых вкладов

2
  • 15.04.2021, 8:09
  • 9,052
Белорусы почуяли неладное: ускорился чистый отток денег из срочных рублевых вкладов

Грядет новая девальвация?

Срочные депозиты физических лиц в белорусских рублях – лучший на сегодняшний день индикатор ожиданий и настроений белорусов относительно национальной валюты: будет ли девальвация и как скоро, или же BYN-рубль останется стабильным и как долго? Потому что от этого зависит прибыль вкладчика в долларах – традиционно главной учетной валюты белорусов, пишет «Инфобанк».

И в зависимости от личных прогнозов и собственных ощущений BYN-вкладчик решает – изымать ли сбережений из депозита в связи с риском девальвационных потерь, или же продлить его в надежде хорошо заработать в долларовом эквиваленте. А ведь сейчас на таких вкладах действительно выходит хорошая долларовая прибыль.

Так, за 14 дней текущего апреля белорусская валюта укрепилась к американской на 0,33% с начала месяца, что эквивалентно 8,6% годовых ревальвации BYN-рубля к доллару. Эти проценты добавляются к процентам по вкладу, тем самым создается на срочном BYN-рублевом депозите очень высокая – двузначная – долларовая прибыль.

В марте по итогам месяца белорусский рубль ослабел к доллару. Но девальвация составила всего лишь 8% годовых – вдвое меньше средней по банковской системе процентной ставки по новым – открытым или продленным в марте – срочным BYN-депозитам физлиц. Несмотря на то, что она с этого месяца начала снижаться.

Так, по последним данным официальной статистики средняя ставка по всем новым срочным BYN-рублевым вкладам физлиц в марте 2021-го снизилась до 17,54% годовых.

В том числе по видам новых срочных BYN-рублевых депозитов средняя процентная ставка в марте упала:

по отзывным – до 11,81% годовых

по безотзывным – до 18,10% годовых.

Так что даже с этой (8% годовых) девальвацией BYN-рубля к доллару и с упавшей процентной ставкой срочный BYN-депозит остался выгодным инструментом реального приращения сбережений населения: долларовая прибыльность BYN-рублевых вкладов составила за март 9,5% годовых (исходя из официальной средней %-ставки по новым срочным BYN-депозитам).

В апреле же, когда за 14 дней месяца BYN-рубль укрепился к доллару (8,6% годовых ревальвации), такие вклады еще более выгодны – под 25% годовых, также исходя из официальной средней ставки. А на более доходных депозитах $-прибыль еще больше. Это на порядок выше доходности непосредственно долларовых вкладов.

Долларовая доходность срочных BYN-депозитов (а начиная с сентября 2020 года $-прибыльных месяцев оказалось семь из восьми) существенно изменила динамику остатков средств населения на таких вкладах в банках: отток денег из них сначала стал сокращаться, а с января 2021 года – превратился в приток.

А в сравнении с прошлогодними кризисами – коронавирусным (март-апрель) и политическим, связанным с президентскими выбрами (июль – сентябрь) – когда был массовый вынос денег из срочных BYN-депозитов физлиц, улучшение кардинальное.

Однако в последние два месяца – в феврале и марте – пошел обратный процесс: ежемесячный прирост остатков снижается: если в январе валовый прирост остатков на таких депозитах составил 67 млн BYN, то в феврале уже 50 млн BYN, в марте – 29 млн BYN. Несмотря на то, что и в феврале и в марте срочные BYN-вклады были выгодными с «долларовой точки зрения».

А если учесть, что часть новых депозитов – это капитализация начисленных процентов по уже действующим вкладам, то есть не все новые вклады – физический принос очередной порции наличных денег в банк, то при условии 100%-й капитализации процентов, ни в феврале, ни в марте чистого притока не было вообще.

Получился даже небольшой чистый отток, который в феврале был совсем небольшой, на грани погрешности – 2 млн BYN, но в марте он вырос до 26 млн BYN.

Так, исходя из средней по банковской системе процентной ставке по всем текущим, действующим в марте, срочным BYN-депозитам физлиц (14,32% годовых) и цифры остатков на таких вкладах в начале месяца (4,649 млрд BYN), расчетная сумма начисленных всеми банкамипроцентов составила в марте 55 млн BYN – на 26 млн BYN больше суммы прироста остатков.

Итак, чистый отток денег из срочных BYN-рублевых вкладов ускорился, несмотря на их выгодность. Такое впечатление, что белорусы почуяли что-то неладное относительно ближайшего будущего белорусского рубля, и девальвационный риск стал для некоторых вкладчиков слишком высокий для того чтобы продлять депозит, или чтобы открывать новый.

Можно, конечно, было бы списать такую негативную динамику на общее ухудшение финансового состояния и настроений в обществе – ведь сокращаются остатки и на валютных вкладах.

Но долларовые вклады с их мизерными процентами и, особенно при падении курса доллара, просто убыточны в реальном выражении, по их покупательной способности. В то время как BYN-рублевые уже много месяцев выгодны и в долларовом и в реальном (процентная ставка выше процента потребительской инфляции) выражении.

Так что малый валовый прирост остатков средств населения на срочных BYN-депозитах физических лиц и ускорение чистого оттока денег с таких вкладов – именно из-за повышения негативных ожиданий относительно белорусского рубля.

Незначительный мартовский прирост остатков поднял сумму срочных BYN-вкладов населения в банках до 4,678 млрд BYN. С такими темпами роста, как сейчас, понадобится больше года, чтобы вернуться на максимум даже чисто номинально.

В долларовом же эквиваленте о возвращении былых максимумов сейчас нет и речи: сегодняшний, на конец марта 2021-го, объем срочных BYN-вкладов населения в банках в $-эквиваленте – $1,783 млрд – уровень ниже среднего последних 15 лет.

Раньше он неоднократно превышал $2 млрд, и даже $3 млрд. Такая динамика – хороший показатель отношения белорусов к своей национальной валюте. которая при сегодняшней власти девальвировалась за эти годы не единожды, раз за разом вгоняя BYN-рублевых вкладчиков в долларовый убыток.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Правила маскировки для уходящей вертикали
Правила маскировки для уходящей вертикали Владимир Халип
Заговор манкуртов
Заговор манкуртов Андрей Санников
Добазарился
Добазарился Ирина Халип
Чем мы отличаемся от власти
Чем мы отличаемся от власти Наталья Радина