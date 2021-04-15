Байден ввел новые мощные санкции против России 11 15.04.2021, 15:18

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Джо Байден

США запретили своим компаниям приобретать российские долговые обязательства.

Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден подписал указ о введении санкций против РФ, передает ТАСС.

В частности, США высылают 10 сотрудников дипмиссии РФ в Вашингтоне. Кроме того, США запрещают своим компаниям напрямую приобретать российские долговые обязательства, выпущенные ЦБ, ФНБ или Минфином РФ.

Помимо прочего, США считают СВР ответственной за кибератаку на SolarWinds.

Минфин США ввел санкции против 16 организаций и 16 физических лиц, связанных с вмешательством России в выборы США.

В частности, за причастность к приписываемому России вмешательству в выборы под рестрикции подпал экс-сотрудник ГРУ Денис Тюрин.

Также санкции введены в отношении ряда участников проекта строительства Керченского моста и некоторых должностных лиц в Крыму.

Кроме того, санкции США накладываются на шефа "Мостотреста", "Ленпромтранспроект", "Дирекцию по строительству железной дороги Беркакит Томмот Якутск".

Под рестрикции подпал и уже находящийся в американском черном списке первый замруководителя администрации президента РФ Громов.

Минфин ввел санкции и против информационных агентств SouthFront, "Ньюсфронт", "Инфорос", а также Фонда стратегической культуры РФ.

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