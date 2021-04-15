Конституционный суд Молдовы нашел основания для роспуска парламента 15.04.2021, 16:13

В стране пройдут досрочные выборы, которых добивается Майя Санду.

Конституционный суд Молдовы в четверг, 15 апреля, по запросу президента Майи Санду принял решение, что есть все основания для роспуска парламента.

КС постановил, что неспособность парламента сформировать правительство в течение трех месяцев является основанием для роспуска парламента, сообщает «Интерфакс-Украина».

Согласно решению КС, Санду обязана подписать Указ о роспуске парламента и назначении даты досрочных выборов.

Решение КС является окончательным, вступает в силу с момента принятия и обжалованию не подлежит никаким образом.

Конституция Молдовы предусматривает два условия, при которых роспуск парламента и досрочные выборы становятся возможными: либо блокирование работы парламента по любой причине в течение трех месяцев, или неспособность парламента утвердить новое правительство.

Парламентское большинство в составе Партии социалистов и партии Шор (в общей сложности 53 депутата из 101) заранее заявили о своем несогласии с роспуском парламента. Депутаты также обратились в Конституционный суд. Они настаивают на том, что в парламенте есть большинство, а потому президент должен назначить кандидатом на пост премьер-министра нынешнего посла Молдовы в России Владимира Головатюка, который пользуется поддержкой этого большинства.

По мнению Санду, нынешний парламент Молдовы себя «дискредитировал», а желание сформировать новое правительство от коалиции ПСРМ-ШОР президент назвала попыткой «повторного захвата государственных институтов».

23 февраля Конституционный суд Молдовы признал неконституционным указ Санду о выдвижении Натальи Гаврилици в премьеры.

Согласно закону Молдовы, президент обязан выдвинуть кандидатуру премьер-министра в случае, если его не выдвигает официально оформленное парламентское большинство, в котором не менее 51 депутат. Однако в Конституции не предусмотрены санкции против президента в случае несогласия с позицией парламентского большинства.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».