Предупреждение от Байдена: насколько серьезно ударят санкции США по РФ 2 16.04.2021, 9:49

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джо байден

фото: Reuters / Brendan McDermid

Прогнозы экспертов.

США ввели очередные санкции против России. На этот раз они стали реакцией на попытки российских властей повлиять на исход американских выборов и вмешаться в работу госорганов путем хакерских взломов. Начиная с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть Донбасса, страны Запада неоднократно вводили санкции против агрессора, из-за чего финансово-экономическая ситуация в России постепенно ухудшалась. "Апостроф" выяснял, к каким последствиях для российской экономики могут привести последние шаги администрации Джозефа Байдена.

В четверг, 15 апреля, США ввели новые санкции против России. Поводом для наказания стали кибератаки на государственные ведомства США и попытки вмешательства в американские выборы. В частности, санкции введены против 16 организаций и 16 физических лиц РФ за вмешательство в выборы. Также из США будут высланы десять российских дипломатов.

Вместе с ЕС, Великобританией, Канадой и Австралией, введены санкции против пяти физических и трех юридических лиц в связи с оккупацией Крыма и осуществлением на его территории репрессий.

Помимо прочего, под санкции попали компании, работающие в странах Африки, которые связывают с "поваром Путина" – владельцем ЧВК "Вагнера" Евгением Пригожиным.

Отдельно стоит остановиться на запрете американским инвесторам покупать государственные облигации, выпускаемые Центральным банком России, Минфином РФ и Фондом национального благосостояния.

Запрет на покупку новых гособлигаций вводится с 14 июня, то есть ровно через два месяца.

Как пояснил в комментарии "Апострофу" инвестиционный банкир и финансовый аналитик Сергей Фурса, такая отсрочка, скорее всего, связана с тем, что американским компаниям нужно дать время скорректировать планы.

Гособлигации, по сути, представляют собой государственный долг. Их могут покупать как центробанки, так и частные инвесторы. Продажа гособлигаций необходима для того, чтобы покрывать бюджетный дефицит, который имеется у большинства стран мира. Украинцам это известно, прежде всего, на примере облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), которые являются основным способом затыкания бюджетной "дыры".

Следует отметить, что в 2020 году Россия существенно нарастила свой государственный долг - почти на 40%. Однако, несмотря на это, он все равно остается достаточно низким – менее 20% ВВП. Для сравнения, госдолг Украины превышает 50%, а госдолг США составляет почти 100% ВВП.

Могло быть и хуже

Кстати, на санкции отреагировал уже не только российский МИД, вызвавший "на ковер" американского посла, но и российский рубль, который обвалился к доллару, евро и другим валютам на торгах 15 апреля.

Но насколько серьезными окажутся санкции для экономики России?

Аналитик TeleTrade Сергей Родлер считает, что какого-то серьезного влияния они не окажут.

"Инвесторы могут вздохнуть с облегчением, так как Белый дом решил вновь ограничиться санкциями в адрес физлиц и небольшого числа компаний", - сказал он в комментарии изданию.

При этом, по его словам, мало кто действительно ждал по-настоящему жестких мер вроде отключения России от системы SWIFT.

"Однако анонсы скорого введения ограничений все-таки заставили инвесторов понервничать", - добавил эксперт.

По словам руководителя аналитического департамента инвестиционной компании Concorde Capital Александра Паращия, пока сложно говорить о долгосрочных последствиях санкций, однако наиболее очевидное - это то, что госдолг (доходность по ценным бумагам) станет для российского правительства дороже.

При этом он отметил, что речь не идет о резком росте доходности по российским гособлигациям.

Сейчас, например, доходность пятилетних евробондов РФ составляет 2,36% годовых. "Не думаю, что даже до 3% дойдет", - сказал Паращий.

Это связано с тем, что, во-первых, российские облигации смогут покупать другие – неамериканские инвесторы, а, во-вторых, запрет распространяется только на новые облигации: "Если американскому фонду нельзя покупать новые облигации, у него может увеличиться спрос на старые".

Придется подождать

Сергей Фурса, в свою очередь, отмечает, что немедленного значительного эффекта для РФ от этих санкций не будет: "Возможно, мы увидим подорожание ОФЗ (облигации федерального займа, аналог украинских ОВГЗ – "Апостроф") и большее давление на рубль".

По его словам, Россия сейчас находится в неплохой экономической ситуации, которая обусловлена высокими ценами на нефть (стоимость марки Brent, к которой привязаны цены российской нефти, составляет около 65 долларов/баррель – "Апостроф") поэтому эти санкции пока для Кремля некритичны.

"Но у них в очередной раз забирают подушку безопасности, которая была в связи с низким уровнем госдолга – пока есть резервы и высокие цены на нефть, это (для России) хорошо, но, если, вдруг, становится плохо, они всегда могли увеличивать госдолг, - говорит Фурса. - Сейчас, когда их евробонды с 2019 года находятся под санкциями, и ОФЗ - сейчас, эта лавочка, фактически, прикрывается".

Глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак согласен с коллегами, что главными "целями" санкций станут госдолг РФ и российский рубль.

"Если сейчас Россия не сможет продавать свои облигации, это означает подрыв доходной части российского госбюджета, подрыв курса рубля, причем, достаточно серьезный, а также существенное уменьшение стоимости активов российских компаний, прежде всего, госмонополий, таких, как "Газпром" и "Роснефть", - рассказал эксперт изданию.

По его словам, дальше, как цепная реакция, последует сокращение социальных возможностей бюджета РФ и, соответственно, ухудшение уровня жизни большинства россиян.

"Теоретически, это может иметь и социально-политические последствия, - отметил Новак. - Хотя это вызывает большие сомнения, так как российское общество готово многое терпеть ради эфемерного величия России".

В целом, данную ситуацию следует рассматривать не как полноценный удар по финансовой системе РФ, а, скорее, как предупреждение со стороны Байдена, который явно намерен "успокоить" агрессивный Кремль. О чем прямо говорится в тексте указа. "Правительство при необходимости расширит санкции по суверенному долгу в отношении России", - сказано в сообщении Белого дома. В каком случае это будет сделано, в указе не сказано. Впрочем, можно говорить о том, что сигнал Владимиру Путину о том, что ему не стоит идти на эскалацию, в том числе, и в Украине - передан...

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