«У Путина пустая колода, больше нет козырей» 16.04.2021, 14:26

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Дмитрий Орешкин

Политолог – о санкциях США и ответе России.

Министерство финансов США включило в санкционный список первого замглавы администрации президента России Алексея Громова, а также лица и компании, связанные с бизнесменом Евгением Пригожиным. Всего под санкции подпали 16 физических и 16 юридических лиц. А Россия объявила о высылке 10 дипломатов США и о зеркальных санкциях в ответ на американские.

О ситуации «Настоящее Время» поговорилo с политологом Дмитрием Орешкиным.

– Помощник Владимира Путина Юрий Ушаков говорил, что если США хотят встречи двух президентов, они должны воздержаться от введения новых санкций. Вот санкции были введены, более того, президент Байден объявил чрезвычайное положение по отношению к России из-за чрезвычайных угроз. Как вы думаете, насколько всего этого ждали в Кремле после звонка двухдневной давности?

– Во-первых, у Кремля очень узкий коридор возможностей. Чтобы заставить говорить с собой, Путин вынужден нагнетать обстановку. Во-вторых, они используют традиционную стратегию, когда для решения какой-то своей проблемы надо своему партнеру создать проблему, а потом за разрешение этой искусственно созданной проблемы потребовать какого-то отступного.

В данном случае в качестве угрозы является Украина. Публично, активно, открыто, демонстративно накапливались российские войска у границ Украины, и понятно, что господин Бернс, да и любой здравомыслящий человек, понимал, что за этим стоит реальная угроза. А в качестве условий уже тот же самый господин Ушаков сказал: "Не вводите новых санкций".

Отсюда следует, во-первых, что санкции работают, а во-вторых, что у Путина просто пустая колода, у него больше нет козырей. Очень быстрый ответный ход со стороны господина Байдена – санкции введены. Ну и что дальше? Бомбить Воронеж? Вторгаться в Украину – это авантюра, связанная с совершенно неприемлемыми издержками, и Путин на нее не пойдет. Он привык, что его боятся: он привык, что его испугались во время грузинской истории, он привык, что его испугались во время крымской истории – не захотели связываться. Но сейчас ситуация, мне кажется, сильно поменялась, и Запад, и европейский Запад, и американский Запад, да и не только Запад, понимают, что с ним надо говорить довольно жестко – на языке, который ему понятен. Ну и, мне кажется, Америка именно такой язык и демонстрирует.

– Как вы думаете, при всем этом ограниченном выборе возможностей как сейчас себя будет вести Кремль?

– Нагнетать обстановку и втягивать манипуляторы, потому что умнейший и тонко чувствующий конъюнктуру Жириновский уже закричал, что США запросили пощады, пригласили Путина на переговоры, Украина подняла вверх лапки – то есть он готовит общественное мнение в России, что победа состоялась. Теперь можно разворачивать знамена и всем объяснять по телевизору, что весь мир нас боится и уважает. Между тем весь мир вводит новые санкции, которые будут еще более жестко ограничивать активность Путина. Так что Кремль будет угрожать, блефовать, пугать, а больше он ничего не может делать, вот в чем беда. И самая большая беда, что это игра понятна, прозрачна, привычна и, по-моему, вызывает только раздражение у западных партнеров.

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