Сын Лукашенко совершил мерзкий поступок во время хоккейного матча

Сын Лукашенко совершил мерзкий поступок во время хоккейного матча13
- 17.04.2021, 14:06
- 9,928
Видеофакт.
Дмитрий Лукашенко, сын узурпатора, во время хоккейного матча нанес удар сопернику клюшкой между ног, а затем еще и опрокинул его, сообщает tut.by.
Инцидент произошел 15 апреля в матче чемпионата Минска среди любительских команд между клубами «Бастион» и «Щит». 41-летний Дмитрий выступает за «Щит», а в составе «Бастиона» играют еще двое сыновей Лукашенко - 45-летний Виктор и 16-летний Николай.
Арбитры не стали церемониться с сыном Лукашенко и наказали его штрафом на пять минут и удалением до конца матча. Встреча завершилась со счетом 2:0, а за ходом поединка с трибуны наблюдал Александр Лукашенко.