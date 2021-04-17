Сын Лукашенко совершил мерзкий поступок во время хоккейного матча 13 17.04.2021, 14:06

9,928

Видеофакт.

Дмитрий Лукашенко, сын узурпатора, во время хоккейного матча нанес удар сопернику клюшкой между ног, а затем еще и опрокинул его, сообщает tut.by.

Инцидент произошел 15 апреля в матче чемпионата Минска среди любительских команд между клубами «Бастион» и «Щит». 41-летний Дмитрий выступает за «Щит», а в составе «Бастиона» играют еще двое сыновей Лукашенко - 45-летний Виктор и 16-летний Николай.

Арбитры не стали церемониться с сыном Лукашенко и наказали его штрафом на пять минут и удалением до конца матча. Встреча завершилась со счетом 2:0, а за ходом поединка с трибуны наблюдал Александр Лукашенко.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».