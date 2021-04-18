Ученые нашли в джунглях на месте города майя затерянное «посольство» 18.04.2021, 8:36

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Открытие впечатляет.

Международная группа исследователей смогла идентифицировать здание посольства древнего государства Теотиуакана, которое было расположено в городе майя Тикаль.

Об этом пишет издание Daily Mail.

Исследование началось в 2018 году, когда ученые изучили город майя Тикаль с помощью лидара - специального лазерного радара, который был установлен на самолете, способного просвечивать поверхность.

С помощью лазера удалось нанести на карту местоположение множества древних зданий, скрытых джунглями. В южной части древнего города специальный лазер обнаружил большой закрытый двор с пирамидой на его восточной стороне.

В ходе исследования было установлено, что это здание выглядит в точности как цитадель Теотиуакуна, поэтому ученые во главе с археологом Эдвином Романом Рамиресом из Фонда культурного и природного наследия майя организовали полевые работы.

Радиоуглеродное датирование цитадели Тикаля позволило выяснить, что здание было построено в IV веке нашей эры, поэтому ученые предположили, что это было посольство дружественного государства, возведенное почти за столетие до предполагаемого вторжения в Тикаль войска Теотиуакана.

"Мы не можем с уверенностью сказать, что люди, которые построили цитадель в Тикале, были из Теотиуакана. Но они, безусловно, были людьми, хорошо знакомыми с его культурой и традициями, и даже поклонялись богу дождя этого далекого города", - добавил археолог Роман Рамирес.

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