Ученые нашли в джунглях на месте города майя затерянное «посольство»
- 18.04.2021, 8:36
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Открытие впечатляет.
Международная группа исследователей смогла идентифицировать здание посольства древнего государства Теотиуакана, которое было расположено в городе майя Тикаль.
Об этом пишет издание Daily Mail.
Исследование началось в 2018 году, когда ученые изучили город майя Тикаль с помощью лидара - специального лазерного радара, который был установлен на самолете, способного просвечивать поверхность.
С помощью лазера удалось нанести на карту местоположение множества древних зданий, скрытых джунглями. В южной части древнего города специальный лазер обнаружил большой закрытый двор с пирамидой на его восточной стороне.
В ходе исследования было установлено, что это здание выглядит в точности как цитадель Теотиуакуна, поэтому ученые во главе с археологом Эдвином Романом Рамиресом из Фонда культурного и природного наследия майя организовали полевые работы.
Радиоуглеродное датирование цитадели Тикаля позволило выяснить, что здание было построено в IV веке нашей эры, поэтому ученые предположили, что это было посольство дружественного государства, возведенное почти за столетие до предполагаемого вторжения в Тикаль войска Теотиуакана.
"Мы не можем с уверенностью сказать, что люди, которые построили цитадель в Тикале, были из Теотиуакана. Но они, безусловно, были людьми, хорошо знакомыми с его культурой и традициями, и даже поклонялись богу дождя этого далекого города", - добавил археолог Роман Рамирес.