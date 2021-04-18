Вихри враждебные уносят российских «кротов» 1 18.04.2021, 9:48

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Все началось с Вашингтона.

У российских разведок выдался мерзкий день. Не дюжие усилия ГРУ в направлении дестабилизации ситуации на восточных границах Украины, а также в черноморском регионе в целом дали о себе знать. В столицах стран Запада российские шевеления мускулами и информационную истерию пропагандистов изучили и начали предпринимать против них первые шаги по сдерживанию, пишет телеграм-канал «Сито Сократа».

Все началось с Вашингтона. Администрация Джо Байдена, внимательно мониторит поползновения шойгинской военщины, и решила в качестве начального ответа напомнить обитателям Кремля «мягким пакетом санкций» о кейсе с вмешательством в американские выборы. В президентском указе говорится: США оказались в условиях «чрезвычайной ситуации национального масштаба» из-за «враждебных действий» российского руководства. Иными словами Байден берет российский вопрос под особый контроль и получает возможности принимать быстрые исполнительные решения в обход Конгресса.

По факту 15 апреля под действие санкций попали 5 физических лиц и 3 компании в оккупированном Крыму, 16 граждан РФ и 16 юрлиц, которые причастны к манипулированию общественным мнением в США. Все персонажи кадровые сотрудники ФСБ-СВР либо ГРУ или же их агентура. Обращают на себя внимания четыре российских информационных помойки: Newsfront – проект ФСБ во главе с Константином Кныриком – друг известного любителя космоса Рогозина; ИА «ИнфоРос», опекаемое ГРУ в лице офицера МО РФ Дениса Тюрина; «Фонд стратегической культуры» - журнал СВР; а также веб-сайт South Front, видимо информационный проект нелегалов из СВР.

Свою порцию внимания американцы отвесили российским технологическим компаниям: «ЭРА Технополис», «НИИ специализированных вычислительных устройств защиты и автоматики», «Пасит», «Необит», Advanced System Technology, Positive Technologies. Это все подрядчики все тех же ФСБ-СВР и ГРУ, а также имеющие связи с «поваром» Путина Пригожиным, окунувшимся в разграбление африканского пространства. США ввели запрет своим финансовым учреждениям после 14 июня покупать российские гособлигации при их IPO. Вишенка на торге – высылка 10 российских дипломатов-кротов. Конечно, можно и весь состав осиного гнезда отправить рыть коридоры в Ясенево, но пришлют же новых работников плаща и кинжала. И вот вой и срежет зубовный пошел по Рунету: «что ж ты Байден сдал назад?», «Байден – не Рузвельт», «испарение наши влажные мечты на диалог», все как обычно.

Но только немного отошли от американского сюрприза, как российского посла в Лондоне Андрея Келина вызвали на профилактическую беседу в Форин-Офис в связи «враждебной линией поведения». Это кибератаки, вмешательство в демократические процессы, усиление военного присутствия на границе с Украиной и в незаконно аннексированном Крыму. В марте 2021 г. в Комплексном обзоре вопросов безопасности, обороны и внешней политики Великобритании до 2030 г. Лондон называет Москву «наиболее актуальной угрозой». На что Келин отвесил, что отношения РФ и королевства «практически мертвы». Если так, то, что ж ты и еще 50 дармоедов деньги российских налогоплательщиков просиживаете на землях англосаксов, а ну давай тайгу нужно поднимать, пока это не сделали китайцы. Родина ждет.

Еще один "герой" дня посол РФ в Варшаве Сергей Андреев. Этот лузофон из СВР тоже изрядно засиделся, и пора его, как говаривал Лукашенко «перетрахнуть». Ему поляки вручили ноту о высылке трех разведчиков под дипломатическим прикрытием за нарушение указанными персонами дипломатического статуса и их действия, направленные на причинение ущерба Польше. Эти персоны non grata летят домой. Похоже, и сам Андреев скоро присоединиться к высвобождающимся трудовым резервам.

Но, что-то подсказывает – начавшийся процесс только старт приведения Путина к состоянию вменяемости, самые горькие пилюли еще впереди.

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