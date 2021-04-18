закрыть
18 апреля 2021, воскресенье, 12:55
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Переехала с одним чемоданом, велосипедом и $100»

3
  • 18.04.2021, 9:59
  • 5,406
«Переехала с одним чемоданом, велосипедом и $100»

История белоруски, которой удалось быстро начать новую жизнь в Мексике.

Автобус двигался из центра Мехико в бедный район, где в этот момент группа людей готовилась ограбить пассажиров какого-нибудь рейса. Кошельки, телефоны, украшения — все это лучше отдать, не сопротивляясь. Так потом напишут в сводке новостей в мексиканской газете. В путеводителях от таких районов советуют держаться подальше. Об этом же говорит и белоруска Екатерина, которая в Мексике уже почти два года, пишет onliner.by.

«Переехала с одним чемоданом, велосипедом и $100»

2016 год. Екатерина учится в Витебском технологическом университете на дизайнера и не думает серьезно ни про какую эмиграцию. План-максимум — возможно, уехать в Польшу (и то через энное количество лет).

— Потом случилась типичная история: в Instagram стал писать парень. На английском, довольно развернуто. Посмотрела его профиль, выяснилось, что у нас много общих интересов: музыка и другое. Но, во-первых, он в Мексике, во-вторых, говорит по-английски, а я тогда язык знала не так хорошо.

Хариф продолжал писать, пока ему на помощь, сама того не зная, не пришла Катина преподавательница английского в университете. «Если хотите выучить английский, найдите того, с кем можно было бы общаться на нем», — посоветовала она. Так все и началось.

— Я напрягла весь свой английский и ответила. Начали общаться. Есть такой стереотип, что женщины не против уехать из страны к богатым иностранцам, но это не так. Хариф в это время тоже только начинал карьеру в IT, жил на съемной квартире в не самом лучшем районе (а в Мехико очень важно, в каком районе ты живешь).Сейчас он продвинулся в карьере и стал неплохо зарабатывать, но на момент знакомства ситуация была другая.

В Мексику, учитывая репутацию этой страны, Екатерина ехать не собиралась, так что пришлось ее будущему мужу лететь в Беларусь. В 2018 году она все-таки полетела в Мексику. Там они расписались, но Екатерина поставила условие, что не переедет, пока не окончит университет.

— В первый приезд в Мексику все было суперклассно, я стала фанаткой этой страны. Я была в восторге, потому что приехала из серой зимы в тропики, здесь попала в самые туристические места, вокруг небоскребы, Starbucks…

О том, что есть и другая сторона — трущобы, преступность и все в таком духе, — девушка тоже знала, но серьезнее задумалась об этом, уже когда уезжала туда жить.

— Я хотела работать, строить карьеру, а тут приходилось уезжать в другую страну — с одним чемоданом, велосипедом и $100, потому что все деньги потратила на билет. Муж влез в кредиты из-за моих предыдущих поездок, и этот вопрос пришлось решать самой. Я практически не говорила по-испански, у меня поначалу не было работы, и я боялась впасть в финансовую зависимость. Поэтому началась депрессия.

Впрочем, портфолио, которое Екатерина успела собрать во время учебы на дизайнера, заинтересовало одну из компаний в Мехико, где жили супруги. Ее позвали на собеседование. Через месяц после переезда у нее была работа.

«Пришел коронавирус, и в Мексике наступил апокалипсис»

Все шло хорошо, пока у мужа не возникли проблемы с позвоночником. Понадобилась операция. Хариф какое-то время не мог ходить. Все бытовые и больничные заботы были на Екатерине, ей пришлось оставить работу. Когда все вроде бы пришло в норму, грянул «ковид».

В Мексике быстро становится известно о первых госпитализациях и даже о первых смертях из-за вируса. И буквально за несколько недель все места в больницах занимают заразившиеся коронавирусом.

— В Мексике наступил апокалипсис. Мексиканцы просто страшно общительные, они не могут жить без семейных встреч, причем семья — это не ближайшие родственники, а минимум 20 человек, включая четвероюродных братьев с их женами. Сказать мексиканцу, что он, допустим, не поедет в День матери на встречу со всей семьей, — это нереально.

Впрочем, президент Мексики отрицал опасность коронавируса. По официальной версии, мест в больницах было достаточно, хотя практически у каждой семьи был знакомый, который работал в больнице и мог рассказать, что это не так и что аппаратов ИВЛ не хватает. В коллапс погрузились даже похоронные агентства, которые перестали справляться из-за большого числа умерших.

— У нас в принципе не было разделения на первую или вторую волну. Все полыхнуло, и опасность есть до сих пор. При этом президент в разгар пандемии вышел с двумя иконками и сказал, что «Иисус нас любит, давайте обниматься». Я была в шоке. Но ведь есть и те, кто ему поверил. Однако в ситуации, когда фактически в каждой семье есть умершие и переболевшие, люди понимают опасность и поголовно ходят в масках. А поначалу «ковид» не воспринимали всерьез.

В разгар пандемии полиции проходилось устраивать рейды по уличным такериям, поскольку они могли работать только навынос, но все равно собирали толпы людей.

— Сейчас люди стали относиться к этому серьезнее. Но не государство. Наверное, власти до сих пор не понимают, что делают. Например, они закрывают парки и зеленые зоны для прогулок. Или под видом борьбы с «ковидом» уменьшают количество общественного транспорта, хотя и до этого автобусы и метро ходили переполненными.

Можно считать, что всеобщая «ковидная» удаленка в чем-то помогла найти новую работу. Сейчас Екатерина дизайнерит для минской компании, в которой мечтала работать студенткой, и расстояние более 10 тыс. километров не является преградой.

— Экспаты в основном работают либо в сфере туризма, проводят экскурсии для своих же, либо в отелях, где нужно знание нескольких языков и представительная внешность. Некоторые открывают свой бизнес, связанный с катанием на лодках, экскурсиями на машинах. Женщины обычно пекут тортики, делают маникюр, шьют одежду, устраивают фотосессии. Есть исключения — те, кто построил карьеру, даже в мексиканских госорганах. Конечно, хорошо быть айтишником, их везде рады видеть. Но при желании что-то делать работы здесь море, и открыть небольшой бизнес куда проще, чем в Беларуси.

Удаленная работа также позволила переехать из столицы в пригород — Эстадо де Мехико, где у родителей Харифа второй дом.

— У меня очень хорошие отношения с его семьей. Проблем при знакомстве не возникло, меня сразу приняли хорошо, хоть одна бабушка и необычно долго рассматривала «белую женщину». Одно из самых страшных оскорблений в Мексике — это назвать человека prieto, хотя это будет означать всего лишь то, что он смуглый. Учитывая, что большинство мексиканцев не белокожие, получается такой обратный расизм, направленный на самих себя. Кстати, человека с белой кожей и светлыми волосами в Мексике могут посчитать богатым американцем-гринго и в некоторых районах попытаться ограбить или хотя бы продать ему что-то подороже.

«Это не та страна, где можно вести себя беспечно»

Первое правило счастливой, долгой и безопасной жизни в Мексике — не покупать наркотики, не продавать наркотики, не стоять рядом с наркотиками, не быть в том месте, где их продают, не занимать деньги у картелей, не приближаться к наркос, говорит Екатерина. Как понять, что перед тобой наркобарон? У него не будет внешности головореза и ружья в руках. Такие люди живут в дорогих районах, а «грязную» работу на улицах за них, как правило, выполняют другие.

— Видела, как шикарно одетая дама ходила по улице с львенком на поводке. Такой хренью могут заниматься только наркос. Обычные люди понимают, что это вне закона и здравого смысла, а наркос закон не писан. Их принцип — «Живи быстро (и роскошно), умри молодым (и богатым)». Есть также мафия попрошаек — не знаю, связана ли она с наркос, — это когда привозят женщин с детьми из глухих деревень, чтобы они просили денег на улице.

В курортных и туристических зонах обстановка, как правило, спокойная, если картели не устраивают передел территорий. Тогда могут начаться и перестрелки в ресторанах и на улицах, в которых могут пострадать случайные люди.

— Второе правило — стараться не передвигаться в темное время суток. Конечно, нельзя сказать, что вся Мексика в плане безопасности — это ужас. Есть районы, где можно спокойно тусить всю ночь. Но это не про столицу. Лучше не выезжать на машине в темное время суток в другой город, а если пришлось, то следует пользоваться только платными трассами и не останавливаться, что бы ни случилось. Остановиться ночью посреди трассы и выйти из машины — это очень плохая идея: могут подойти с пистолетом и забрать и машину, и ценности.

В ночной магазин лучше взять только ту сумму, которую примерно хочешь потратить, — на случай, если вдруг встретятся грабители. Нельзя оставлять детей одних. Школы и детсады под охраной, и посторонним зайти туда нельзя. Екатерина говорит, что в мексиканском обществе есть проблема абьюза по отношению к женщинам. Домогательства, свист вслед — все это встречается и сейчас. Поэтому в метро выделены отдельные вагоны для женщин.

— Если в Мексике пропадают мужчины, то это чаще всего разборки наркос. Если женщины — вероятно, в отношении них было совершено сексуальное насилие.

Конечно, это не происходит на улице каждый день. Нельзя сказать, что неприятности поджидают тебя везде. Если ходить по нормальным маршрутам в нормальное время суток, вероятность того, что с тобой что-то случится, будет сведена практически к нулю. Но нужно знать некоторые правила и следовать им. Мексика — это не та страна, где можно вести себя беспечно. Если ты в шубе сел в маршрутку, то выйти из нее ты можешь уже без шубы. Купила шубу — купи и машину. В шубах и бриллиантах ездят не в маршрутке, а в машине с бронированными стеклами.

Обычные люди тоже могут нарваться на грабителей, которые зайдут в транспорт и потребуют отдать все ценное. Такая история случилась с мужем Екатерины, когда он просто ехал на работу в автобусе.

Дешевая уличная еда и дорогая клубника

Средняя зарплата в Мексике, по словам Екатерины, составляет около 7 тыс. песо (912 белорусских рублей по нынешнему курсу). Получая одно время зарплату примерно 8 тыс. песо (больше тысячи рублей — далее для удобства будем приводить цены сразу в белорусской валюте), девушка посчитала, что этого вполне могло бы хватить на жизнь.

— Столица вся построена на контрастах: вот очень богатая зона — а рядом трущобы. Теоретически я могла бы снять комнату в отдаленном, но не самом ужасном районе Мехико за 390 рублей, но в таком случае у меня были бы соседи по жилью. Если на работу надо ездить, то 130 рублей может уйти на транспорт. На еду, если не покупать деликатесы, было бы достаточно 200 рублей. Овощи и фрукты здесь в основном дешевые. Исключение — клубника. Зато манго можно объесться. Круп здесь нет, только рис. Если покупать дешевые макароны, например собственной торговой марки магазина, это выйдет меньше рубля за пачку.

Если хочется жить в дорогом районе и покупать итальянские макароны, готовить на оливковом масле и заедать лососем, то бюджет сразу меняется. Тогда на продукты в неделю можно потратить 260—390 рублей.

В среднем Екатерина и Хариф закупаются продуктами на 650 рублей в месяц. Поход в демократичный ресторан может обойтись в 35—65 рублей на человека. Ресторан поэлитнее — от 130 рублей. В то же время очень много уличной еды — например, тако обходится в 1—1,5 рубля.

— Поход в простое кафе или уличную еду здесь может позволить себе каждый. И в целом мексиканцы не любят заморачиваться и тратить время на готовку каждый день. Кухня очень своеобразная, особенности варьируются от штата к штату. Я вегетарианка, а здесь мясо добавляют практически во все.

Основа многих блюд — это кукурузная лепешка, в которую заворачивают различные начинки. Вся традиционная кухня построена на этом.

— Когда муж приезжал в Беларусь, то он использовал драник как тортилью, заворачивал в него винегрет и думал, что так и нужно. Правда, отказался от маринованных грибов, посчитав их чем-то ужасным. В то же время мексиканцы едят жареных кузнечиков — для них это что-то вроде семечек.

Все блюда едят с лимоном и чили. Продавцы фруктов, которые продают их и сразу нарезают в стаканчик для еды, спрашивают: «Вам натуральные или приготовленные?» Так вот, приготовленные — это нарезанные фрукты, посыпанные порошком чили и политые соусом чили и лимонным соком. Привычный десерт — толченый лед в стаканчике с пюре манго и соусом чили.

Энчилада — кукурузная лепешка с начинкой

Тако дорадо с картофелем

Чилакилес — обжаренные тортильи в соусе с сыром

Энчилада — кукурузная лепешка с начинкой

Тако дорадо с картофелем

— Когда первый раз попробовала самые популярные у детей конфеты, у меня был шок: они соленые и острые! И еще мексиканцы — от детей до бабушек — любят все запивать газировкой. У нас колу принято считать вредным напитком, а здесь некоторые говорят, что не пьют простую воду, потому что она «невкусная» — только газировку.

Еще в Мексике едят такую штуку, как уитлакоче. Это кукуруза, пораженная грибком, такой местный деликатес. Выглядит немного жутковато, но на вкус вполне съедобно. Тако с мозгами и глазами — этим мексиканца тоже не удивишь. Можно часто увидеть, как местные несут большие куски высушенной жареной свиной кожи. Дома ее покрошат и будут посыпать другие блюда.

«Говорить «нет» здесь не принято»

Кроме кухни, есть и другие особенности мексиканской жизни, которые могут показаться белорусу непривычными.

— Первое, из-за чего орут во всех русскоязычных группах, — мексиканцы очень шумные (хотя меня это скорее забавляет, чем бесит). Могут включить музыку, поставить колонку в окно и устроить фиесту в любой день недели и любое время. И будут считать это нормальным.

В городах много уличных продавцов и уличных услуг. Перед машиной, которая вывозит отходы, идет человек с колокольчиком, чтобы всех предупредить, что надо выносить мусор.

— Продавцы газа в баллонах, сборщики металлолома в машинах с громкоговорителем, продавцы авокадо, торговцы запеченным бататом и бананами — у каждого есть своя кричалка или дуделка. Чем громче и навязчивее, тем лучше, это что-то такое типично мексиканское.

Еще одна особенность — культура общения. Например, мексиканцам нельзя говорить напрямую «нет». Нужно сказать уличному торговцу «спасибо, в следующий раз», но не отказывать прямо: это считается очень грубым. Также проявлением агрессии будет считаться, если человек зашел куда-то с кислым лицом: мексиканцы любят, когда улыбаются и здороваются.

Непунктуальность — это тоже о многих мексиканцах. Например, сантехник может прийти позже на два часа или просто не прийти. И они на все ответят «No pasa nada», то есть «Ничего страшного, ничего не случилось».

Несмотря на некоторые мексиканские особенности, Екатерина улыбается и ищет позитив, которого, по ее словам, в Мексике хватает.

— Из хорошего в Мексике, конечно, климат. Я могу выйти на улицу в домашних тапочках в свой сад, где у меня растет пальма. Тепло, солнце, летают колибри.

Здесь есть какая-то простота жизни, меньше контроля и бюрократии — например, при получении водительских прав, открытии своего бизнеса.

Не страшно высказать мнение по политическим вопросам. Есть система сдержек и противовесов в политике, когда один человек у власти не может загубить все.

Девушка говорит, что в стране в целом понятная миграционная политика. Несмотря на некоторую бюрократию, здесь гибкие подходы, довольно легко легализоваться, получить вид на жительство, а потом можно претендовать и на гражданство.

Сейчас у Екатерины временный вид на жительство. Документы на гражданство она сможет подавать уже в октябре следующего года. Но сначала нужно пройти процесс натурализации: подготовиться к ответам на вопросы о стране, ее истории и культуре, показать свободное владение испанским.

— Мексика очень интересная, это страна древних цивилизаций и удивительной природы. Два океана и Карибское море, несколько горных систем, вулканы, национальные парки, множество животных. Чтобы увидеть много интересного, необязательно выезжать из страны, можно просто много путешествовать по разным штатам.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Революция. Level up
Революция. Level up Ирина Халип
Правила маскировки для уходящей вертикали
Правила маскировки для уходящей вертикали Владимир Халип
Заговор манкуртов
Заговор манкуртов Андрей Санников
Беларусы сталі прыкладам салідарнасці
Беларусы сталі прыкладам салідарнасці Сяргей Законнікаў