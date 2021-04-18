Данные спутников: Россия построила в оккупированном Крыму новый военный лагерь 8 18.04.2021, 13:59

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Возле поселка Марфовка размещено более тысячи единиц военной техники.

Российские военные обустроили на территории оккупированного Крыма новый полевой лагерь.

Об этом со ссылкой на спутниковые снимки сообщает немецкое издание Spiegel.

По его данным, новый лагерь появился в 30 километрах от прибрежного поселка Марфовка.

Спутниковые снимки датированы 15 марта и 2 апреля.

На более ранних фото территория южнее поселка еще пустая, тогда как на более поздних видно уже около тысячи единиц военной техники и сотни армейских палаток.

Фото: Spiegel

Фото: Spiegel

Кроме того, еще один небольшой лагерь разместили в нескольких километрах на запад от основного.

Фото: Spiegel

Согласно данным представителя миссии США в ОБСЕ Кортни Остриен, Россия перебросила в оккупированный Крым дополнительно от 15 до 25 тысяч своих военных.

Еще один лагерь был зафиксирован журналистами на полигоне Погоново под Воронежем, в около 250 километрах от границы с Луганской и Харьковской областями.

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