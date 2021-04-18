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Белый дом предупредил Москву о последствиях в случае смерти Навального в тюрьме

  • 18.04.2021, 18:18
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Белый дом предупредил Москву о последствиях в случае смерти Навального в тюрьме

Джейк Салливан заявил, что США рассматривают целый ряд возможных мер.

Советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан, выступая в воскресенье в программе «Положение в стране» на канале CNN, сообщил, что правительство США предупредило Россию о «последствиях», если критик Кремля Алексей Навальный умрет в тюрьме, передает «Голос Америки».

«Мы донесли до российского правительства, что то, что происходит с Навальным в заключении, является их ответственностью, и они будут привлечены к ответственности международным сообществом», – заявил Салливан CNN.

«Что касается конкретных мер, которые мы предпримем, мы рассматриваем целый ряд издержек, которые мы можем вызвать, и я не собираюсь сейчас это телеграфировать публично, но мы донесли, что если Навальный умрет, это не останется без последствий», – добавил он.

Ранее агентство Reuters сообщило, что риски возникновения почечной недостаточности у Навального увеличиваются, и что его зрение ухудшается после двух недель голодовки.

Известный оппонент президента России Владимира Путина, 44-летний Навальный начал отказываться от еды 31 марта в знак протеста против неоказания ему должной медицинской помощи в связи с болью в ноге и спине.

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