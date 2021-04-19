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Белорусский стройсектор погружается в кризис

  • 19.04.2021, 9:31
Белорусский стройсектор погружается в кризис
иллюстрационное фото

Сектор строительства находится среди явных аутсайдеров.

За январь—март валовая добавленная стоимость в экономике увеличилась на 0,7%. Это значит, что предприятия всей страны нарастили обеспечили прибавку к ВВП на такую величину. Остальное дал такой показатель, как чистые налоги на продукты, пишет сайт banki24.by.

Статорганы обнародуют итоги работы не только в целом, но и по нескольким укрупненным видам деятельности. В этот список входит и строительство.

В 2021 году стройсектор является абсолютным аутсайдером по росту. Вернее сказать, никакого роста нет, а есть глубокое падение добавленной стоимости. За 3 месяца добавленная стоимость по строительству сократилась на 16%.

В пересчете на процентные пункты роста ВВП стройсектор обеспечил снижение этого показателя на 0,8 п.п. Даже у транспорта, где дела до сих пор идут довольно вяло, негативный вклад в рост оказался вдвое меньше.

Примечательно, что в 1 квартале показатели стройсектора ухудшались с каждым месяцем. Например, в марте падение добавленной стоимости в строительстве превысило 21%.

В итоге стройсектор замедлил белорусскую экономику в начале весны на 1,4 п.п. Если бы не «стройка», месячный рост ВВП составил бы около 2,5%.

Отрицательная динамика в стройсекторе заметна по падению инвестиций в основной капитал. В 1 квартале инвестиции сократились на 12,1%, а отдельно за март вообще на 16,4%.

Снижение инвестиций слабо связано с фактором высокой базы 2020 года. В прошлом году за 3 месяца инвестиции в основной капитал выросли на 4%. То есть в 2021-м происходит падение с просадкой ниже уровня 2020-го.

Важный компонент инвестиций в основной капитал — строительно-монтажные работы. По этому показателю в 1 квартале 2021 года есть минус на 13%, а за март — на 21,4%. В 2020-м строители закрывали 1 квартал на отметке +6,5%.

Финансовые показатели стройсектора доступны за 2 месяца. За этот период выручка флагманов отрасли упала в номинале на 7,2%, а прибыль с продаж увеличилась лишь на 0,4%. Это значит, что с поправкой на инфляцию оба индикатора сократились к 2020 году.

В стройсекторе 37% флагманов имеют убытки от реализации, а 31,2% показывают рентабельность в пределах 0–5%. Только 2,7% предприятий-флагманов заработали рентабельность от 30% и выше.

В отрасли в 4 раза уменьшилась чистая прибыль (до 20,6 млн BYN) и одновременно в 2,4 раза подскочили чистые убытки (до 111,9 млн BYN). Доля убыточных компаний по конечному результату поднялась с 23,8% до 35,5%.

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