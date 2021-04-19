Какие однокомнатные квартиры можно купить за одни и те же деньги в Белостоке, Люблине и в Бресте 1 19.04.2021, 11:05

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Отметим, что средняя зарплата в Польше уже больше 1 200 евро.

Цены на «однушки», которые «Брестская газета» нашла, в Белостоке стартуют от 21 000 евро, в Люблине - от 45. Посмотрели, что за эти деньги предлагают в Бресте.

Белосток

Цены на 1-комнатные квартиры в этом польском городе, которые мы нашли в интернете, начинаются от 21 тысячи евро. Столько, например, просят за полностью меблированную «однушку», расположенную на 1-м этаже в 4-этажном здании. Общая площадь у этой квартиры – 13,6 квадратных метра.

Вот такую 1-комнатную квартира с мебелью после капремонта мы нашли за 29 тысяч евро. Ее общая площадь – 30 квадратных метров, а находится она, по словам продавца, в тихом и спокойном месте.

За 39 тысяч евро в Белостоке продают 1-комнатную меблированную квартиру с балконом и подвалом, расположенную на 1-м этаже в 5-этажном здании 2006 года постройки. Ее общая площадь – 24,5 квадратных метра.

Люблин

В этом городе страны-соседки квартиры дешевле 45 тысяч евро не нашли. В среднем же цена «однушки» стартует от 60 тысяч евро.

Вот такую однокомнатную квартиру площадью 40 «квадратов» мы нашли за 61 тысячу евро.

И почти за те же деньги – 62 тысячи евро – предлагают 1-комнатную меблированную квартиру с балконом и подвалом, расположенная на 4-м этаже в 4-этажном здании с лифтом 2013 года постройки. Общая площадь – 35 квадратных метра.

Брест

В Бресте вариантов для покупки 1-комнатной квартиры за ориентировочную стоимость в 20 тысяч евро немало. Есть симпатичные, есть – не очень, хотя тут, разумеется, дело вкуса.

Вот такую «однушку в городе продают за 21,5 тысячи евро. Ее площадь – 29 квадратных метров, а находится она в микрорайоне Речица на 1-м этаже 5-этажного дома 1975 года постройки.

Для сравнения с Польшей поискали 1-комнатное жилье в Бресте и в районе 40 тысяч евро. Нашли вот такую меблированную квартиру общей площадью 44,3 «квадрата». Находится она на третьем этаже 18-этажного каркасно-блочного дома 2019 года постройки в центре города на улице Папанина. Хотят за нее 41 651 евро.

Дороже 60 тысяч евро «однушку» в Бресте журналисты не нашли, на данный момент. Самая дорогая оказалась по стоимости 59,5 рублей. Ее общая площадь 45,6 квадратных метров. Находится она на девятом этаже 14-этажного монолитного дома 2020 года постройки в восточной части города на улице Московской.

Отметим также, что средняя зарплата в Польше уже больше 1 200 евро, а что происходит в Беларуси вы и сами прекрасно знаете.

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