закрыть
19 апреля 2021, понедельник, 15:09
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Кризис глубже — пояс туже

2
  • 19.04.2021, 11:52
  • 2,358
Кризис глубже — пояс туже

В Беларуси ускорилось падение оборота в торговле.

По объему и динамике розничной торговли можно определить размер и динамику благосостояния населения любой страны. Ведь чем больше доходов у человека – тем больше у него возможность потребления, расходов. В том числе – расходов на продовольственные и непродовольственные товары в магазинах и других пунктах розничной торговли, пишет infobank.by.

А когда доходы падают – падает и объем потребления, в том числе снижаются расходы в розничной торговой сети. В первую очередь, конечно, снижаются продажи товаров не первой необходимости. А если кризис углубляется – «пояса затягиваются еще туже»– начинается экономия уже и на продуктах питания.

А бывает еще так: доходы растут, а расходы сокращаются, и больше денег уходит на накопление сбережений. Обычно так происходит, когда люди ощущают, что надвигаются тяжелые времена, откладывая покупки на времена «лучшие». Реже – когда по какой-то причине пропадает возможность приобрести нужный товар.

В Беларуси сейчас происходит все это одновременно: ВВП вырос, реальные доходы тоже, а розничный товарооборот сократился – причем как из-за нарастания негативных ожиданий (белорусы готовятся к тяжелым временам), так и из-за отсутствия в частной мелкорозничной торговле потребного импортного товара вследствие сильного затруднения заграничных поездок, особенно чартерных (все больше не хватает нужных, запланированных к покупке товаров).

Так, по последним данным Белстата, ВВП в январе-марте 2021 года вырос на 0,9% (к январю-марту 2020-го), реальные располагаемые денежные доходы населения поднялись на 3,3% (январь-февраль 2021-го к январю-февралю 2020-го).

А вот розничный товарооборот в I квартале стал меньше, чем в I квартале годом раньше, на 4,5% (с учетом инфляции). Причем падение в рознице ускоряется: в январе оно составляло 0,9%, а в январе-феврале – 3,6%.

Так что расчет на то, что ограничение потребительского импорта вызовет рост потребления отечественных товаров – не оправдался: белорусы предпочитают копить деньги (покупая доллары и евро, отчего в стране вот уже 16 месяцев длится чистый спрос на иностранную валюту) в расчете купить нужный товар позже – «когда все это кончится».

Но в ближайшее время это не кончится. Последний раз в «красной зоне» индекс розничного товарооборота Беларуси находился два года – с начала 2015-го по начало 2017-го. И уже только после двух лет кризиса, пошло посткризисное восстановление потребления домашних хозяйств– люди стали увеличивать свои расходы.

А новый кризис только набирает обороты. Минусовый индекс розничного товарооборота января-марта 2021-го даже больше минусовых индексов предыдущего кризиса: такого падения, как сейчас, тогда не было.

Мало того, пошло уже небольшое – на 0,6% – сокращение розничного товарооборота и в продовольственном секторе: люди все чаще выбирают более дешевые продукты, экономят на «вкусняшках».

Падение же розничного товарооборота в непродовольственном секторе в январе-марте – на 8,0% – вообще оказалось самым сильным за все время доступной статистики, больше, чем в предыдущий кризис (наибольшее падение тогда в формате «за период с начала года к соответствующему периоду предыдущего года» было 7,4%).

Это говорит о депрессивном состоянии общества – сильных негативных ожиданиях. Причем не только из-за состояния экономики или внутриполитической ситуации в самой Беларуси – а еще на фоне разворачивающихся сейчас событий вокруг Украины, фактически предвоенного состояния всего региона. Все больше людей в Беларуси ожидают худшего.

В марте впервые с середины 2017-го ушел в «красную зону» скользящий годовой индекс розничного товарооборота.

Он составил 98,9% (расчетный процент): объемы продаж в рознице за годовой (12-месячный) период – с апреля 2020 года по март 2021 года – сократился на 1,1% в реальном выражении относительно соответствующего периода годом ранее (к периоду «апрель 2019-го – март 2020-го»).

Это наиболее инерционный показатель динамики розничного товарооборота. Но на графике видно, что в последние месяцы падение идет очень быстро. Значит, «минус» здесь – надолго.

В долларовом эквиваленте номинальный объем розничного товарооборота Беларуси за последние 12 месяцев упали до уровня 3-хлетней давности – до $21,25 млрд экв. за период с с апреля 2020-го по март 2021-го.

И, конечно, депрессивное состояние и негативные ожидания не могли не сказаться на рынке жилой недвижимости: спрос на жилье резко сократился, что видно по средней цене квадратного метра – он сильно упал. В аналитике сайта

Realt.BY видно, что за последние 12 месяцев жилая недвижимость в Минске упала в цене почти на 20%.

Продавцы стараются как можно быстрее сбыть лишнюю жилплощадь в ожидании еще более сильного падения цен на нее, а покупатели в это же время ожидают, когда цены, наконец-то, упадут «на дно».Ожидание сильного падения цен на жилье – явный признак уверенности в том, что дальше будет еще дешевле потому что «будет только хуже».

В ближайшие месяцы индексы розничного товарооборота улучшатся, ведь пойдет сравнение с намного более низкой сравнительной базой – с апрелем-маем 2020-го, когда было очень сильное падение в коронавирусную пандемию. Но если окажется, что произошло падение даже в сравнении с этими месяцами, когда многие люди просто боялись идти в магазин из-за вируса, то станет понятно, что кризис углубляется, а, значит, пояса придется затягивать еще туже.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Революция. Level up
Революция. Level up Ирина Халип
Правила маскировки для уходящей вертикали
Правила маскировки для уходящей вертикали Владимир Халип
Заговор манкуртов
Заговор манкуртов Андрей Санников
Беларусы сталі прыкладам салідарнасці
Беларусы сталі прыкладам салідарнасці Сяргей Законнікаў