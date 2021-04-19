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Белорусы, сделавшие прививки от СОVID-19, рассказали о том, как получали вакцину

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  • 19.04.2021, 16:57
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Белорусы, сделавшие прививки от СОVID-19, рассказали о том, как получали вакцину
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Как они чувствуют себя после укола.

Жители Жодино и Борисова рассказали ex-press.by, почему сделали прививку от коронавируса и как себя чувствуют теперь.

Людмила, 40 лет, Жодино:

— В нашей школе прививку сделали только работники администрации и я — одна из учителей. Подумала, почему бы и нет. Вакцина российская, а российские ученые же хорошие, сильные.

Другое дело, что вакцина пока не исследована, как следует. Но любая вакцина — это риск. Прошла первую часть вакцинации, чувствую себя хорошо. Правда, место прививки покраснело, есть очень легкое ощущение, но это даже дискомфортом это не назовешь, просто чешется. Второй укол мне сделают в начале мая.

Игорь, 28 лет, Борисов:

— Я хотел прививку и ждал, когда вакцину получат все медики и учителя. Просто не хочу болеть, да и привык я прививаться от всего, чего положено. Моя мама — врач, она переболела «короной», у нее есть антитела.

Мне было страшно, она тяжело болела и последствия чувствуются — здоровье после «короны» точно уже не то. Она, кстати, не очень за эти прививки, говорит, что не исследованы они как надо. Но я ее уговорил, и она вместо себя записала меня.

Правда, попасть в первые ряды мне не удалось, ее начальство сказало, что я не медик и пока нельзя. Но как только стало возможно, я сделал прививку. Чувствую себя хорошо. Да и что мне будет: веду здоровый образ жизни, молод. Не думаю, что я рисковал. А болеть не хочу.

Инна, 58 лет, Жодино:

— Это было решение для меня, как про жизнь и смерть, с очень большими сомнениями. Я много читала на тему прививок с того момента, когда о них заговорили. Кажется, изучила все, что только можно было.

Но такими были обстоятельства, что пришлось решение — прививаться или нет — принять спонтанно. Дело в том, что работаю я в образовании, вся моя жизнь проходит среди большого количества людей. Я фактически рискую постоянно, видела, как болеют и взрослые, и дети.

Но размышляла я так: у коронавируса относительно низкая смертность, это не холера и не эбола. Поэтому, если и делать прививку, то только вакциной исследованной. На мой взгляд, в случае с российской вакциной — это риск, поэтому я не собиралась делать прививку.

Решающим стал момент, когда я узнала, что у нас в Жодино делают прививку и китайской вакциной. Кстати, так размышляли многие. И китайскую прививку сделало немало моих коллег. Чувствую я себя хорошо.

Ирина, 50 лет лет, Борисов:

— Я работаю в медицинском учреждении и сделала прививку без сомнений одной из первых. Кроме того, прививку сделал мой 73-летний отец. Правда, его не предупредили, что лучше после прививки не принимать алкоголь. И он выпил, как раз был праздник у нас на следующий день.

Я распереживалась, но выяснила у коллег, что инструкция к препарату «Гам-КОВИД-Вак» не содержит прямого запрета на прием алкоголя после вакцинации. Просто врачи не рекомендуют злоупотреблять алкоголем в постпрививочный период, так как в любом случае он пагубно влияет на иммунную систему организма, которая будет «занята» выработкой иммунного ответа на вакцину. В общем, мы прививку перенесли нормально, чувствуем себя хорошо. Особых изменений в самочувствии не заметили.


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