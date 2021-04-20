Литовский профессор: Похоже, будем жить по четвертому сценарию пандемии COVID-19 20.04.2021, 10:34

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Специалист подчеркнул, что прививки помогают человеку не заболеть тяжелой формой и сохранить жизнь.

То есть коронавирус станет сезонной болезнью, считает литовский специалист по инфекционным заболеваниям, профессор Саулюс Чаплинскас.

– Мы видели, что в теплое время коронавирус также циркулировал, но был меньше заметен, – обращает внимание профессор, сообщает delfi.lt.

Он отмечает, что многие люди быстро заражаются, вирус быстро распространяется и мутирует: «Напомню, что у вирусов есть главная цель: выжить и как можно скорее найти клетки, через которые можно заразить другие клетки. В этом направлении вирус и мутирует».

По его словам, по законам распространения инфекций, распространение вируса замедлится, когда у многих людей появится иммунитет: они переболеют или привьются: «А через 2-3 года COVID-19 станет таким же, как и другие коронавирусы, вызывающие простудные заболевания. А до того не надо забывать, что нам надо жить в условиях новой реальности и соблюдать неспецифические и немедицинские меры профилактики (носить маски, соблюдать расстояние, мыть руки)».

Чаплинскас подчеркнул, что доказано – прививки помогают человеку не заболеть тяжелой формой заболевания, сохраняют ему жизнь. По его словам, пока сложно сказать, сколько времени будет действовать вакцина, поскольку пока прошло слишком мало времени, чтобы увидеть результат.

– Сначала говорили, что иммунитета хватит на 3 месяца, потом – на 6, затем – на 7. Всех привитых будут наблюдать еще как минимум два года, – сказал специалист.

Он обратил внимание на то, что в новой реальности средства защиты еще должны сохраниться, поскольку есть данные, что и привитые могут заразиться штаммами, против которых вакцина не действует: «Однако сейчас мы уже знаем, что вакцина защищает не только конкретного человека, но и снижает масштабы распространения вируса в обществе. Чем больше людей привьется, тем меньше будет возможность распространения вируса и образования новых штаммов».

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