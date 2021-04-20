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Кулеба предложил Блинкену три шага для сдерживания России

  • 20.04.2021, 19:45
Кулеба предложил Блинкену три шага для сдерживания России
фото: pravda.com.ua

Глава МИД Украины озвучил госсекретарю США потребности украинской армии.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба озвучил потребности украинской армии и сектора обороны в ходе разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном, передает zn.ua.

"Я поделился с ним некоторыми очень конкретными и срочными потребностями украинской армии и сектора обороны. У меня нет никаких свидетельств того, что Соединенные Штаты не считают, что стоит помогать Украине, но, конечно, все зависит от деталей и дальнейшего поведения России в этих обстоятельствах", - рассказал Кулеба.

Также Кулеба назвал три шага, которые Украина предлагает сделать прямо сейчас, чтобы остановить эскалацию со стороны России.

"Мы призываем наших друзей и партнеров быть громкими в поддержке Украины не только в коммуникациях с Украиной, но даже более важно - в их прямых двусторонних коммуникациях с Россией. Москва должна слышать из каждого угла, что Украина не будет одинока. Москва должна слышать из каждого угла, что не две стороны - Украина и Россия - несут ответственность за эскалацию, а только Москва предпринимает значительное наращивание войск, только Москва эскалирует ситуацию", - сказал он.

Министр отметил, что цена предотвращения дальнейшей эскалации всегда будет ниже, чем цена ее прекращения. "И я надеюсь, что наши друзья и партнеры понимают это. Намного эффективнее дать Москве четко понять, что новая стадия агрессии будет иметь тяжелые последствия для России: международную изоляцию и болезненные экономические санкции", - указал глава МИД Украины.

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