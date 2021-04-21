Чехия приготовила Путину «сюрприз» в важный для него день 7 21.04.2021, 8:23

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Фото: Shutterstock

Об этом сообщат российскому послу Александру Змеевскому.

Министерство иностранных дел Чехии объявит о высылке еще одной группы российских дипломатов в среду, 21 апреля. Об этом пишет Seznam со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией (перевод — РБК).

По их словам, о высылке новой группы российских дипломатов сообщат российскому послу Александру Змеевскому. Высылка не должна коснуться самого посла, пишет издание.

Как отмечает Seznam, до встречи с российским послом в Чернинском дворце в Праге, где находится МИД Чехии, пройдет мероприятие по вступлению в должность нового министра иностранных дел. На этот пост будет назначен Якуб Кулханек, который сменит Яна Гамачека, занимающего сразу две должности — первого вице-премьера и главы МИД.

РБК направил запрос в МИД России и МИД Чехии.

17 апреля Гамачек сообщил, что власти Чехии вышлют из страны 18 российских дипломатов. По его словам, они были идентифицированы как сотрудники ГРУ (сейчас Главное управление Генерального штаба Вооруженных сил России) и Службы внешней разведки (СВР). Дипломатам дали 48 часов на то, чтобы покинуть Чехию. Посольство России в Праге сообщило, что чешская сторона уведомила Москву о высылке дипломатов.

Причиной высылки дипломатов чешские власти назвали причастность российских спецслужб к взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году. Как заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, есть основания полагать, что к взрывам причастны сотрудники ГРУ.

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Политика

В ответ на действия Праги Москва решила выслать из России 20 чешских дипломатов. Позднее Гамачек допустил, что Чехия может выслать всех российских дипломатов. Вице-премьер отметил, что сейчас он готов к любому развитию событий, в том числе и к тому, чтобы начать отношения с Россией с нуля.

Президент России Владимир Путин 21 апреля выступит с посланием Федеральному собранию. Послание пройдет в очном режиме в Центральном выставочном зале «Манеж» в 12:00 (по Минску).

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