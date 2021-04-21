Байден призвал к взаимному признанию между Сербией и Косово 21.04.2021, 16:35

Джо Байден

фото: reuters

Приштине это необходимо для полной интеграции в евроатлантические институты.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден призвал Сербию и Косово к нормализации отношений и взаимному признанию.

Об этом говорится в его письме новому президенту Косово Вьосе Османи, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

"Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать усилия по обеспечению прочного мира посредством продуктивного диалога между Косово и Сербией и, в конечном итоге, всеобъемлющего соглашения о нормализации, которое, как мы считаем, должно быть сосредоточено на взаимном признании", - заявил Байден.

По его словам, нормализация отношений с Сербией необходима Косово для реализации своего потенциала и полной интеграции в евроатлантические институты.

Президент США сказал, что с нетерпением ждет возможности работать с Османи "над общими приоритетами для Косово, включая укрепление верховенства закона; борьбу с коррупцией; защиту прав этнических и религиозных меньшинств; восстановление после пандемии COVID-19; содействие экономическому развитию; и безопасность устойчивого энергетического будущего".

Байден уже писал Османи в феврале, в 13-ю годовщину провозглашения независимости Косово, и президенту Сербии Александру Вучичу, чтобы поздравить его с Днем государственности. В обоих письмах он призвал к достижению всеобъемлющего соглашения, которое должно привести к взаимному признанию.

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