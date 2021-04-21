Зеленский лидирует в президентском рейтинге в Украине 6 21.04.2021, 19:25

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Владимир Зеленский

Опубликованы данные опроса.

Президента Украины Владимира Зеленского на выборах главы государства готовы поддержать 26,7% украинцев, которые намерены голосовать и определились с выбором. Об этом свидетельствуют опубликованные 21 апреля результаты опроса центра SOCIS.

На втором месте нардеп от "Европейской солидарности" Петр Порошенко – за него проголосовали бы 19,6% опрошенных.

Следом идут лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко (10,1%), сопредседатель "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко (9,7%) и лидер партии "Сила и честь" Игорь Смешко (7,5%).

Остальные политики набирают меньше 5% голосов. В частности, у бывшего премьер-министра Украины Владимира Гройсмана 4,5%.

Опрос проводился 8–12 апреля среди граждан старше 18 лет по всей Украине, кроме оккупированного Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Всего опрошено 2000 респондентов методом телефонного интервью с использованием планшетов.

Статистическая погрешность выборки: 2,4% для показателей, близких к 50%; 2,1% – для показателей, близких к 25%; 1,5% – для показателей, близких к 10%; 1,1% – для показателей, близких к 5%.

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