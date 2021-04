Говорит по-человечески: собака с уникальной способностью стала звездой Сети 2 22.04.2021, 15:26

5,192

Видеохит.

Пес жительницы Канады научился говорить по-человечески: собака породы хаски по кличке Майя повторяет целые фразы на английском языке. Соответствующее видео появилось в социальной сети TikTok и набирает миллионы просмотров, пишет "Сегодня".

Собака пытается пародировать произношение и интонацию, утверждает хозяйка питомца. Так, Майя любит повторять на английском "я люблю тебя", "привет", "как дела" и подобные короткие фразы. На самых популярных роликах Майя произносит: "Здравствуйте" (Hello), "О нет" (Oh no), "Я тебя люблю" (I love you), а также "Как дела?" (How are you?), "Елы-палы" (Holy-moly) и "О да" (Oh yeah).

Услышанное и увиденное на ролике потрясло пользователей Сети. Они восторгаются необычным талантом пса и его способностью разговаривать.

"Просто невероятно", "Очень умная собака", "Потрясающе. Как это вообще возможно?", "Ничего подобного не видел", "Шок. Эту собаку нужно отправить на исследования", – пишут в комментариях юзеры.

