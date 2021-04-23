Украина и Грузия впервые присоединились к трехсторонним переговорам Румынии, Польши и Турции 23.04.2021, 13:11

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Дмитрий Кулеба

фото: pravda.com.ua

На них обсуждались общие вызовы и общее будущее региона.

Украина и Грузия 23 апреля впервые присоединились к трехсторонним переговорам членов НАТО Румынии, Польши и Турции. Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, который пребывает с визитом в Бухаресте.

"Украина и Грузия, ключевые партнеры НАТО в регионе Черного моря, сегодня впервые присоединяются к трехстороннему формату Румынии, Польши, Турции в обсуждении общих вызовов и общего будущего нашего региона", – написал он.

Вітання від нас з грузинським колегою @DZalkaliani з Бухареста. Україна і Грузія, ключові партнери НАТО у регіоні Чорного моря, сьогодні вперше приєднуються до тристороннього формату Румунії, Польщі, Туреччини в обговоренні спільних викликів і спільного майбутнього нашого регіону pic.twitter.com/oz5h3UgXhi — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 23, 2021

Кулеба отметил в Facebook, что Бухарест, Варшава и Анкара основали трехсторонний переговорный формат в 2012 году на саммите НАТО в Чикаго, а сегодня впервые пригласили к участию в этой встрече Киев и Тбилиси.

"И это не просто приглашение. Это политический сигнал и конкретное действие по поддержке Украины в трудный момент. Украина является ключевым партнером НАТО в регионе Черного моря вместе с Грузией, и составляет неотъемлемую часть формулы его безопасности и процветания. Поэтому сегодня мы здесь", – написал он.

Во встрече, кроме Кулебы, примут участие глава МИД Грузии Давид Залкалиани, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, глава МИД Румынии Богдан Ауреску и глава МИД Польши Збигнев Рау. Мероприятие пройдет "на фоне угроз безопасности, которые создает агрессивное поведение России и ее растущая милитаризация Крыма, Черного и Азовского морей", отметил украинский министр.

"Речь пойдет и об усилении присутствия и готовности НАТО к укреплению безопасности и стабильности в регионе, и о евроатлантических перспективах Украины и Грузии, и об инициированном Украиной формате Крымской платформы. Отдельно пообщаемся в двустороннем формате с коллегами о политике и торговле в отношениях между нашими странами. Российские волны накатываются, а мы продолжаем делать свою работу, чтобы они отступали", – написал Кулеба.

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