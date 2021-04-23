Илон Маск объявил новый конкурс на ＄100 миллионов 1 23.04.2021, 16:01

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Илон Маск

Конкурс продлится четыре года до Дня Земли в 2025 году.

Генеральный директор Tesla Илон Маск объявил конкурс на 100 млн долларов в рамках борьбы с глобальным потеплением. Об этом сообщает Reuters (перевод — unian.net).

Указанную сумму получит человек, который придумает способ удаления углекислого газа из атмосферы или океана.

«Сейчас у нас только одна планета. Даже если есть 0,1% вероятность катастрофы - зачем рисковать? Это безумие!» - заявил Маск.

Конкурс продлится четыре года до Дня Земли в 2025 году.

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