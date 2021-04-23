Редакторы сайта Союза поляков вынужденно покинули Беларусь 4 23.04.2021, 18:46

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Анджей Писальник и Инесса Тодрик-Писальник уехали из-за угрозы ареста.

Редакторы сайта Союза поляков ZnadNiemna.pl - журналисты Анджей Писальник и Инесса Тодрик-Писальник - вынужденно покинули Беларусь из-за угрозы ареста и изъятия из их семьи малолетнего сына, сообщается на сайте Союза в четверг, 23 апреля. По словам Анджея Писальника, 14 апреля ему заявили в прокуратуре Гродно, что его деятельность вредит национальным интересам Беларуси и он может быть привлечен к уголовной ответственности по статье о разжигании национальной розни и реабилитации нацизма.

Претензии Писальнику, по его словам, предъявляли за комментарии польским средствам массовой информации о том, что белорусские государственные СМИ ведут широкомасштабную пропагандистскую атаку против Польши и поляков. Он также сравнивал преследование польских активистов в Беларуси с преследованием поляков в сталинскую эпоху. Властям не понравились и слова Писальника, что проверки прокуратуры в центрах обучения польскому языку и сбор данных преподавателей создают атмосферу запугивания и направлены на то, чтобы белорусы меньше изучали польский язык.

На следующий день после вызова в прокуратуру Писальника и его супругу отвезли на допрос в Следственный комитет в Минске. Их 11-летний сын Мартин остался дома один без присмотра. Супругов допрашивали как свидетелей по уголовному делу Союза поляков. После допроса, длившегося целый день, Писальников отвезли обратно в Гродно, дав понять, что их статус по делу может измениться, сообщал журналист. После этого семья решила покинуть Беларусь, чтобы избежать ареста и обезопасить ребенка. Писальники планируют продолжать деятельность сайта.

Генпрокуратура Беларуси 25 марта сообщила о возбуждении в отношении председателя Союза поляков Анжелики Борис и иных лиц уголовного дела по ч. 3 ст. 130 УК (Умышленные действия, направленные на возбуждение национальной и религиозной вражды и розни по признаку национальной, религиозной, языковой и иной социальной принадлежности, а также по реабилитации нацизма, совершенные группой лиц). Фигурантам грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.

Всего по этой статье ранее было задержано пять представителей Союза поляков. Кроме Анжелики Борис это Андрей Почобут, Мария Тишковская, Ирена Бернацкая и Анна Панишева. Давлению подвергаются также польские образовательные центры - в них проводились проверки, а польская школа в Бресте была ликвидирована. Польские власти обвиняют Беларусь в преследовании поляков по этническому признаку.

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